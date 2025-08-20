SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte: quiénes son los siete imputados por la Fiscalía y qué penas arriesgan

La fiscalía pidió 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez y el ex Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Desde el ministerio dirigido por Carlos Montes insistirán en que la fundación devuelva la plata.

Luego de que la Fiscalía Regional de Antofagasta informara del cierre de la investigación por los casos Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte, es que fue presentada la acusación formal contra los siete imputados vinculados a la causa.

Entre los acusados figuran el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, la desaforada diputada Catalina Pérez, el expresidente de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, además de Paz Fuica, Mery Donoso, Lorena Cisternas y Kelly Betancourt. Todos quienes arriesgan penas de cárcel, así como multas y la imposibilidad para ejercer cargos públicos.

Carlos Contreras Gutiérrez

Carlos Contreras

El ex Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, es apuntado como uno de los principales responsables del caso, dado que desde su cargo habría gestionado y aprobado diversos convenios entre el ministerio de Vivienda y las mencionadas fundaciones..

Según la Fiscalía, en el caso de Democracia Viva, Contreras habría participado directamente en la suscripción y aprobación de tres convenios de transferencia de recursos, esto pese a que la fundación no cumplía con los requisitos normativos ni contaba con la experiencia, ni las capacidades técnicas necesarias para concretarlos.

Desde la fiscalía lo acusan de múltiples delitos de fraude al fisco por la firma de estos convenios, solicitando en tres de los casos (Democracia Viva, Fibra y Tomarte) una pena de 10 años de cárcel, así como cinco años y un día en su grado mínimo, por el caso de Fusupo.

Además arriesga multas equivalentes a la mitad del perjuicio ocasionado, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Daniel Andrade

Daniel Andrade

El ex presidente de la fundación Democracia Viva y ex pareja de la desaforada diputada, Catalina Pérez, es sindicado como otro de los principales responsables del caso. Según se ha dado a conocer, Democracia Viva, habría suscrito tres convenios por $426 millones con el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.

En la acusación presentada por la Fiscalía, Andrade es imputado por tres delitos consumados de fraude al fisco, por los cual piden 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

Además, al igual que Contreras arriesga de multas por la mitad del perjuicio económico y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o firmar contratos con organismos del Estado.

Catalina Pérez

Catalina Pérez

De acuerdo a la causa, la desaforada diputada Catalina Pérez, propició la postulación de la fundación Democracia Viva a programas de inversión pública, pese a que tenía conocimiento de que la organización no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica necesaria para ejecutar dichos proyectos.

“Pérez se puso de acuerdo con el imputado Contreras para que se invitara a la Fundación Democracia Viva para ser considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir contratos fiscales con el programa”, aseguró el fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristian Aguilar, unos meses atrás.

Desde el ministerio Público la acusan de fraude al fisco en el caso de Democracia Viva y solicitan 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por tres delitos consumados de fraude al fisco, además de una multa de la mitad del perjuicio causado y la imposibilidad de volver a ejercer cargos públicos.

Paz Fuica Contreras

Paz Fuica. Foto: Instagram.

La exconcejala, ex RD y exjefa territorial de Catalina Pérez, Paz Fuica Contreras, habría actuado en conjunto con el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras en la firma de los convenios firmados entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las fundaciones.

Paz Fuica, está imputada en las diferentes aristas, por las cuales la Fiscalía solicitó 10 años y un día de presidio mayor por tres de ellas (Democracia Viva, Tomarte y Fibra) y 5 años de presidio menor por otro de los episodios (FUSUPO), así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos o firmar contratos con organismos del Estado.

Mery Ortiz Donoso

Mery Ortiz Donoso, socia fundadora de la fundación Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra, es acusada de fraude al fisco en calidad de autora, y desde la fiscalía solicitaron una condena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Cabe recordar que la fundación recibió $430 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta en 2022, para ejecutar proyectos de habitabilidad primaria en campamentos.

Como en los otros casos, también se solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y contratos con el Estado.

Lorena Cisternas Moncada

Lorena Cisternas es otra de las directivas asociadas a las fundaciones investigadas en el caso Convenios, puntualmente en la arista Fibra.

Cisternas es acusada de los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, y desde la fiscalía solicitaron 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el primer delito y 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más una multa de 200 UTM, por el segundo.

Al igual que los demás, se pide la inhabilitación perpetua para cargos públicos y contratos con el Estado.

Kelly Betancourt Acosta

Presidenta y socia fundadora de la Fundación Cultural TomArte, Kelly Betancourt Acosta, es acusada de fraude al fisco y lavado de activos por la suscripción de una serie de convenios firmados por el exseremi de Vivienda y Urbanismo, y la fundación en 2022.

Desde la fiscalía están solicitando 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por fraude, además de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y una multa de 200 UTM por el delito de lavado de activos. Igualmente, arriesga la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos o realizar contratos con el Estado.

Más sobre:Democracia VivaFibraFusupoTomarteConveniosImputadosPenas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

Ante demandas estudiantiles: Mineduc y Santiago acuerdan plan para mejorar infraestructura de liceos emblemáticos

Termina debate en la Cámara por proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Fiscalía solicita 10 años de cárcel: defensa de Catalina Pérez destaca que en juicio oral acreditarán la total inocencia de la diputada

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

4.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Servicios

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte: quiénes son los siete imputados por la Fiscalía y qué penas arriesgan
Chile

Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte: quiénes son los siete imputados por la Fiscalía y qué penas arriesgan

Ante demandas estudiantiles: Mineduc y Santiago acuerdan plan para mejorar infraestructura de liceos emblemáticos

Termina debate en la Cámara por proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú
Negocios

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

Gobierno lanza nuevo instrumento que busca medir la vulnerabilidad de las familias

Derrota para opositores de proyecto en Viña del Mar: se rechazan reclamaciones contra iniciativa de Copec en Las Salinas

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

La autoexigencia de Gary Medel de cara a la inauguración del Claro Arena: “Tenemos que hacernos súper fuertes en casa”
El Deportivo

La autoexigencia de Gary Medel de cara a la inauguración del Claro Arena: “Tenemos que hacernos súper fuertes en casa”

Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Colo Colo por la Liga de Primera

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel
Finde

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”
Cultura y entretención

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

Miguel Bosé vuelve a Chile pero descartan su paso por el Festival de Viña 2026

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino
Mundo

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro