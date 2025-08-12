Fiscalía comunica el cierre de la investigación por caso Democracia Viva y prepara acusación

Durante la mañana de este martes 12 de agosto, la Fiscalía de Antofagasta comunicó al Juzgado de Garantía el cierre de la investigación de las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte del Caso Convenios, con lo cual comienza a correr el plazo para que el ministerio público presente la acusación contra los siete imputados del caso.

Cabe recordar que el pasado 22 de julio el Juzgado accedió a la petición del Ministerio Público para ampliar el plazo de investigación, quedando la audiencia de cierre para este 12 de agosto.

Son 10 días los que tiene el Ministerio Público para presentar la acusación en contra de los imputados.

La arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios surgió en junio de 2023, luego de que se revelara que la fundación, vinculada a militantes de Revolución Democrática y liderada por Daniel Andrade, recibiera tres convenios por $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Cabe recordar que a raíz de este caso también se encuentra formalizada la desaforada diputada Catalina Pérez, quien fue presidenta de RD y expareja de Andrade.

También se encuentran formalizados el exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exconcejala de la comuna de Antofagasta, ex RD y exjefa territorial de Catalina Pérez, Paz Juica.

Según dieron a conocer a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional de Antofagasta, “La Fiscalía de Antofagasta agotó las diligencias y cerró investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte del Caso Convenios”, añadiendo que “con esto, comienza a correr el plazo de 10 días para presentar acusación contra 7 imputados en esta causa”.