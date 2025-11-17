Democracia Viva: tribunal vuelve a reagendar preparación de juicio oral y ordena a la Fiscalía entregar antecedentes

Un nuevo retraso tendrá la causa referente a la disuelta fundación Democracia Viva, indagada en el marco del denominado caso Convenios.

Tras alegaciones y presentaciones de las defensas de los imputados, el Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió reagendar la audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 19 de enero , atendiendo reclamaciones de las defensas referentes a que aún no tienen en su poder todos los elementos que menciona la Fiscalía en su acusación.

Así, la instancia ordenó al ente persecutor entregar en un plazo de cinco días, copia íntegra de todos los antecedentes.

Además, requirió correcciones en la acusación y separar la prueba ofrecida en su libelo, clasificándola e individualizándola en apartados diferenciados.

Durante la jornada, igualmente, se declaró el abandono de las querellas de RD, de Fidel Espinoza, de Pablo Toloza en representación de diputados UDI, y Sergio Rodríguez en representación de parlamentarios republicanos, por lo que quedaron excluidos de la causa.

“Con la acusación presentada, finalmente pudimos conocer a cabalidad los hechos que se le imputan a Daniel Andrade y donde se da cuenta que no hubo apropiación de dineros. En la audiencia de hoy lunes se declararon abandonadas todas las querellas, que evidentemente no tenían más que nada una finalidad política, salvo la del CDE”, dijo el defensor de Daniel Andrade, el abogado Ignacio Figueroa.

El defensor agregó que “se ordenó a la Fiscalía entregar al tribunal íntegramente los antecedentes de la investigación, situación que no había ocurrido y corregir la acusación ordenando adecuadamente la prueba ofrecida, separando los documentos, de la prueba material y los otros medios de prueba”.