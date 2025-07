Denuncian que director del SII no pagó contribuciones por 9 años por casa no regularizada en Paine

El director del Servicio de Impuesto Internos (SII), Javier Etcheberry, no pagó por un plazo de 9 años las contribuciones de una casa inscrita a su nombre y que se emplaza en un condominio cercano a la laguna de Aculeo, en la comuna de Paine, construcción que, además, no está regularizada.

Esto, en pleno debate por el alto valor de las contribuciones y los reevalúos, sumado a las constantes regularizaciones que fiscaliza el servicio.

Según una denuncia recibida por 24H, en este período la construcción no entró al catastro de la institución, por lo que el Estado no recibió recursos por este impuesto.

La investigación periodística indicó que, de acuerdo a documentos conseguidos a través de Transparencia, en el terreno existe una sola casa de 213 metros cuadrados, pero en realidad en el sitio se emplazan dos construcciones, además de una piscina, las que no fueron regularizadas en el municipio.

La propiedad, cuyo 50% pertenece a Etcheberry y la otra mitad a su esposa, tenía un avalúo fiscal en el SII, a junio de 2025, superior los $158 millones.

Por este terreno y sus construcciones, Etcheberry pagó $225 mil por la segunda cuota de este año de las contribuciones.

Según el informe, en la mañana del 26 de junio el avalúo fiscal de la propiedad era de $158 millones, pero solo horas más tarde se modificó a más de $339 millones, -por 527 metros cuadrados construidos- por lo que el pago de contribuciones que corresponde alcanzaría a $638 mil.

Desde el SII, indicaron al medio que “se trata de la actualización de los antecedentes correspondientes a la propiedad indicada dentro del catastro de bienes raíces que maneja el SII, producto de la cual se incorporaron modificaciones y ampliaciones a la superficie construida que no estaban registradas”.

En declaraciones a 24H, Etcheberry afirmó que durante años intentó, sin éxito, regularizar su situación.

“Nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. La verdad es que en muchas partes, si uno quisiera pedir todos los permisos, antes de construir o de ampliar, no podría hacerlo”, sostuvo. “ Yo hace más de 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa, contraté a un arquitecto, he hecho gestiones, he contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión de que no les importa que se inscriban las casas” , aseguró.

Denuncia por estafa

En otra materia relacionadas con el SII, la institución informó este martes que presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue la eventual participación de algunos funcionarios de la institución en un esquema informal de préstamos e inversiones de dinero, del cual tomó conocimiento en las últimas horas a través de una presentación recibida por los canales internos establecidos para ello.

Considerando que existían funcionarios relacionados con los hechos relatados en la presentación, esto es, la simulación de documentación y realización de promesas de retribución mensual, lo cual generaba una apariencia de legalidad sobre un informal negocio de inversiones, de forma inmediata se inició un sumario administrativo, precisó el SII.

Agregó que “se determinó presentar una denuncia ante el Ministerio Público en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de estafa”.

Los antecedentes recibidos revelan que el sistema operaba a través de un grupo de personas que aportaban montos en dinero, con los cuales luego se financiaban préstamos informales a través de una Corporación Educacional.