Desbordes anuncia querella por ataque de overoles blancos contra bus y denuncia agresión a rector y profesores del INBA

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que se querellarán para perseguir penalmente a los responsables de los incidentes registrados la mañana de este viernes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

La autoridad se dirigió hasta el liceo emblemático capitalino, luego que encapuchados y overoles blancos atacaran un bus de transporte público en las inmediaciones del establecimiento dependiente del municipio.

“Estos grupos están enquistados en la comuna en cinco establecimientos, están apoyados por adultos. Es imposible que tengan los recursos para los overoles, la bencina. Y por eso le pedimos al Ministerio Público que se avance en esta investigación, se descubra a los responsables y se les condene. En los hechos de hoy día son especialmente graves. Se agredió al rector, se le lanzó una Mólotov que gracias a Dios no explotó. Hay agresión a profesores, hay agresión a un bus del Transantiago. Esto es inaceptable, intolerable y lo vamos a perseguir”, expresó el alcalde en una declaración en video.

Gonzalo Saavedra, el rector interino del establecimiento, confirmó que le arrojaron botellas con combustible que no lograron su cometido.

“Vamos a perseguirlos penalmente y no vamos a cejar hasta que esta gente sea sancionada. No se trata de estudiantes desordenados, estudiantes problemáticos, no se trata de un problema interno de un establecimiento, se trata de delincuentes. Y tal como he señalado una y otra vez, de esa forma los vamos a tratar, como delincuentes. Quien lanza una Mólotov quiere quemar a otra persona. Y por lo tanto, más allá que Aula Segura, si logramos determinar la identidad de las personas, aparte de aplicar esa norma, Aula Segura, nos vamos a querellar”, recalcó Desbordes en el video.

Santiago 13 de junio 2025. Encapuchados queman bus red en las cercanias del Inba comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Control biométrico

Poco antes del mediodía, en dependencias del establecimiento, Desbordes habló en extenso con 24 Horas de TVN sobre la situación en el INBA.

El alcalde recordó que el municipio sigue siendo sostenedor, considerando que a partir de enero de 2026, el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro asumirá la administración de 43 establecimientos educacionales de la comuna.

En esa línea, dijo que al igual que lo que se está proyectando en Instituto Nacional, “se van a implementar medidas de seguridad en el interior”.

“Ayer se ha trabajado con los profesores, con la rectora, con los estudiantes, tuvimos una asamblea este lunes donde se escuchó a todo el mundo”, expresó. “Los estudiantes se oponen a que haya cámaras en el interior en los espacios comunes, yo no estoy de acuerdo con ello”.

En este sentido, señaló el alcalde, van a implementar también en el INBA “las medidas de seguridad que podamos dentro de los recursos que tenemos”.

“Lo que tenemos que hacer ahora es: va a venir un equipo nuestro a revisarlas medidas de seguridad que podamos ir implementando y obviamente vamos a escuchar a los estudiantes”, indicó.

En esto, apuntó a que el control biométrico puede ser una de esas medidas.

“Tenemos constancia ya, ahora en marzo, en alguno de los hechos violentos que pasaron al Instituto Nacional de que hubo gente externa, fueron detenidos dentro del establecimiento personas ajenas al liceo”, indicó. “Por lo tanto el control biométrico puede ser algún tipo de elemento, como cámara, huellas, etcétera”.

En esto, la autoridad comunal señaló que están viendo la alternativa de las huellas, porque si bien un elemento correcto para el control de identidad es la cédula de identidad chilena, no es obligación tenerla antes de lo 18 años.

“Es una conversación que vamos a tener ahora con el resto del liceo”, sostuvo.

Consultado por otra parte sobre los recursos y el déficit del municipio, Desbordes indicó que le han planteado al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y a la subsecretaria Alejandra Arratia, que les den “un anticipo de subvención que se paga en 140 cuotas después, pero un anticipo mucho mayor que el que nos están planteando para poder enfrentar el déficit este año”.

“Hasta ahora nosotros hemos corrido con el gasto como municipio, se contrataron nuevos inspectores, por ejemplo, de patio. No se duplicó, pero se aumentó en un 30% la cantidad de inspectores de patio (...) Por lo tanto, ya hemos avanzado en las medidas del Instituto Nacional y también lo vamos a hacer acá”.