Desbordes defiende entrega de llaves de la ciudad a María Corina Machado: “Las merece con creces”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), defendió este miércoles la entrega de las llaves de la ciudad a la líder opositora venezolana María Corina Machado, señalando que corresponde otorgarlas por tratarse de una “visita ilustre”.

Machado asistió esta jornada a la sesión del Congreso Pleno para participar en la investidura del Presidente José Antonio Kast, y la entrega del reconocimiento está prevista para este jueves a las 13:00 horas en el Palacio Consistorial.

Hasta ahora no había confirmación oficial de la distinción simbólica por parte del municipio, en contraste con lo informado previamente por el Comando con Venezuela en Chile.

En la antesala de escuchar el primer discurso como Presidente de José Antonio Kast, Desbordes defendió la decisión del municipio. En ese contexto, y mientras se encontraba en La Moneda, fue consultado por los “logros” de Machado que justificarían el reconocimiento.

“Me sorprende la pregunta. Las llaves de la ciudad se les dan a visitas ilustres, no a vecinos ilustres. Se han otorgado, por ejemplo, al presidente mundial de los scouts, a Don Francisco o al secretario general de las Naciones Unidas, que evidentemente no tiene un logro específico en la comuna”, explicó.

El jefe comunal agregó que “María Corina Machado es una luchadora por los derechos humanos desde hace décadas. Es una persona que ha trabajado por los derechos humanos de un pueblo que ha estado oprimido por una narcodictadura, lo que ha generado la diáspora de más de ocho millones de personas, muchos de los cuales llegaron a Chile escapando primero de la dictadura de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro”.

“Machado representa la defensa de los derechos humanos y es Premio Nobel de la Paz. No es una persona común y corriente; tiene méritos de sobra por su trayectoria internacional para recibir la calidad de visita ilustre de la comuna”, agregó.

En esa línea, señaló que aprovechó su visita para destacarla, considerando que “todavía está siendo perseguida”, y afirmó que las llaves de Santiago “las merece con creces”.