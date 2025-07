Desbordes por informes tras incendio en edificio de Santiago : “Si el edificio tiene daños estructurales no puede funcionar nada”

El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, se refirió durante la mañana de este lunes a los estudios y trabajos que se realizarán en el edificio que se vio afectado por un incendio el jueves de la semana pasada apuntando que “si el edificio tiene daños estructurales no puede funcionar nada”.

Según señaló Desbordes, “si hubieran sufrido daño, se corre el riesgo de ordenar que el edificio no pueda ser habitado o utilizado comercialmente”, agregando que “esperamos que no sea así, pero no podemos arriesgarnos y por lo tanto, esta semana, espero tengamos los informes del IDIEM (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile) para estos efectos. Vamos a actuar con todos los resguardos que corresponden”.

De acuerdo a lo que agregó, tras la emergencia se le ha permitido el ingreso a vecinos del edificio y locatarios para que retiren algunos elementos esenciales,

Junto con esto, según explicó, “se han detectado algunas situaciones anómalas que estamos denunciando”, agregando que “hay algunas actividades comerciales al interior de departamentos que, evidentemente, no estaban autorizadas”.

Respecto al tiempo que tomarán los estudios necesarios para revisar el estado del edificio tras la emergencia, el edil de Santiago señaló que “yo no puedo apurar los informes técnicos”.

De acuerdo a lo que explicó, “Mientras Labocar esté funcionando, yo no puedo entrar. No se puede retirar nada mientras Labocar no se vaya y nos dé el ok. Una vez que Labocar se retire, recién se pueden retirar los escombros”, mencionó, enfatizando que “luego de eso, recién pueden entrar el IDIEM”.

En la ocasión, Desbordes también dio a conocer que se han registrado robos en uno de los pisos del edificio. “Hubo reporte de robos solo en un piso, que es el cuarto piso, cuestión que está siendo denunciada e investigada. Los otros 13 pisos, ni en ninguno de los locales comerciales se han reportado robos", señaló.

Según señaló Desbordes, "nosotros fuimos muy cuidadosos en impedir el ingreso de personas“, agregando que ”aquí solo ingresó bomberos, carabineros en algún minuto, y luego cada ingreso que se ha hecho con vecinos o con locatarios se ha hecho con personal del municipio, con carabineros, y con el locatario en turnos y en grupos. Así que hemos sido también muy cuidadosos de que no haya espacio para aprovecharse de esta situación".