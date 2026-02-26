Descubren túnel al interior de la cárcel de Talca: cuatro reos fueron identificados como los responsables

Funcionarios de Gendarmería descubrieron un túnel en construcción al interior de la cárcel de Talca, en la Región del Maule.

Los hechos se registraron durante la jornada del miércoles 25 de febrero, cuando personal del Centro de Cumplimiento penitenciario de Talca, con información clave de la Oficina de Seguridad Interna (OSI), descubrió el túnel oculto entre tierra y ropa.

Este túnel se encontraba en el sector del patio de uno de los módulos.

A raíz del hecho es que se identificó a cuatro sujetos privados de libertad como los responsables, razón por la cual fueron separados del resto de la población penal y trasladados a otros recintos.

A raíz del hecho también se realizó un operativo extraordinario de registro y allanamiento por parte de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (Usep), con el fin de retirar elementos prohibidos.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y se dispuso una investigación sumaria con el fin de esclarecer lo ocurrido.