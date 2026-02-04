SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Desde Aysén: Boric releva que desarrollo de obras en zonas extremas es posible “cuando la política deja de lado diferencias absurdas”

    En el marco de su visita a la Región de Aysén, el Mandatario participó este miércoles en la inauguración de la Posta de Salud Rural de Puyuhuapi en la comuna de Cisnes.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Boric participó en la inauguración de posta rural de Salud de Puyuhuapi.

    El Presidente Gabriel Boric participó este miércoles en la inauguración de la Posta de Salud Rural de Puyuhuapi en la comuna de Cisnes, Región de Aysén, donde además destacó el trabajo del Estado en zonas extremas del país.

    En la actividad también se hicieron presentes las ministras de Salud (s), Andrea Albagli y de Obras Públicas, Jessica López. Participaron, además, el gobernador de la Región de Aysén, Marcelo Santana; el delegado presidencial regional, Jorge Díaz y el alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo.

    El Mandatario aprovechó la instancia para destacar el trabajo y la inversión del Estado en zonas extremas.

    En este marco, Boric también desestimó los desencuentros políticos con la futura administración de José Antonio Kast y sostuvo que obras de este tipo se logran cuando se “deja de lado las diferencias absurdas”.

    “Y esta obra no hubiese sido posible sin el municipio. Y acá este tipo de obras dan cuenta de que cuando la política pone en el centro a su pueblo, a los chilenos y chilenas, y deja de lado diferencias absurdas, que muchas veces es mucho más fácil criticar, sacarse la cresta (sic) hacer una campaña en contra, pero al final del día, lo que le importa a la gente y lo que dignifica a la política es cuando esta es transformadora, cuando mejora la calidad de vida de nuestros compatriotas”, señaló Boric.

    Así, relevó que el mejoramiento del centro de salud beneficiará a cerca de 800 personas, lo que “mejorará su calidad de vida”.

    Boric también aprovechó de destacar iniciativas de su gobierno en materia de salud y ejemplificó con el Copago Cero en Fonasa, la incorporación de nuevas enfermedades a las Garantías Explícitas de Salud (GES) y la ley TEA, la que reconoció “sigue teniendo muchos desafíos en su implementación, pero que ha sido tremendamente importante para la inclusión de muchas familias”.

    También resaltó la inoculación de lactantes con la vacuna contra el virus sincicial. “En Chile hace dos inviernos no hay niños fallecidos por virus sincicial y eso es el Estado presente”, sostuvo Boric.

    Posta de Puyuhuapi

    El Presidente Boric informó que la próxima semana iniciará las atenciones el nuevo recinto médico de la comuna de Cisnes, que corresponde a la reposición de la estructura existente sumada a nuevo equipamiento médico.

    Las obras se iniciaron en agosto del año pasado y concluyeron recientemente. El proyecto se tradujo en una inversión de $ 1.339 millones de pesos para habilitar una estructura de 438,2 metros cuadrados.

    La Posta de Salud Rural de Puyahuapi cuenta con un médico residente y tres técnicos en enfermería de nivel superior (TENS) y también contará con el apoyo médico de profesionales provenientes del CESFAM La Junta.

    Beneficiará a habitantes de Puyuhuapi y sectores aledaños, como Carretera Puyuhuapi, Galvarino, Las Termas, Caleta Chiguay, El Torcaza, Seno Miller, Marisio y Queulat.

    Así, tras la inauguración, la posta rural contará con áreas administrativas (SOME), área de dispensación de productos alimentarios (PNAC-PACAM), Botiquín de emergencia, dos boxes multipropósito, box dental, box gineco-obstétrico, box de atención de urgencias, con espacio para observación de pacientes; además de un recinto para esterilización, una sala multipropósito para funcionarios, y bodegas asociadas al funcionamiento del establecimiento.

