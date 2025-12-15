Desórdenes y porte de arma blanca: Fiscalía formaliza a tres imputados por desmanes en Baquedano tras triunfo de Kast

La noche de este domingo no solo hubo celebraciones a lo largo de todo el país por el triunfo del presidente electo José Antonio Kast, sino que eso, en Santiago, luego de que el Servicio Electoral (Servel) diera a conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y como presidente electo a José Antonio Kast (Republicanos), no sólo estallaron las celebraciones a lo largo del país.

Con desmanes acotados, según información policial, pasadas las 22 horas cerca de 30 sujetos llegaron hasta el sector de Baquedano, en la intersección de la Alameda con la Avenida Vicuña Mackenna, para realizar una serie de desmanes.

Foto: ATON.

Según los antecedentes policiales, el grupo de manifestantes llegó hasta ese lugar para realizar desmanes en el marco de la segunda vuelta electoral y tras el triunfo del candidato republicano, quien dirigirá el país desde el 11 de marzo del 2026 y hasta el 2030.

En particular, los manifestantes habrían interrumpido esporádicamente el tránsito, al instalar barricadas en la calzada y lanzar objetos contundentes a los funcionarios de Control de Orden Público (COP) de Carabineros que debieron controlar la situación. Incluso, q uienes conocen de lo ocurrido, afirman que activaron fuegos artificiales.

Los acotados incidentes provocaron que Metro tuviera que cerrar el las estaciones Baquedano y Universidad Católica, dado los desórdenes que se estaban produciendo en el entorno. “Estación Universidad Católica #L1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por disturbios en exterior", señaló la empresa de transporte subterráneo a través de X (Twitter).

Los tres formalizados

La mañana de este lunes, el jefe de la Plana Mayor Especial para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, el general Stephan Godomar explicó que “esta noche efectivamente hubo algunas manifestaciones de desórdenes muy minoritarios”.

Según especificó el general Godomar, “30 personas que se manifestaron en el sector de la Plaza Baquedano, de los cuales 12 resultaron detenidos”. De todos esos detenidos, tres de ellos finalmente pasaron a control de detención y fueron formalizados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la mañana de este lunes.

Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

Esos tres detenidos que pasaron a control de detención, según pudo conocer La Tercera, fueron por diferentes delitos. A uno de ellos se le imputó el delito de lanzamiento de objetos contundentes al emplear palos y piedras en contra de la policía uniformada. Al segundo, se le acusó por interrumpir la circulación al haber encendido barricadas incendiarias en la calzada.

El tercer imputado, el que tiene cargos de mayor complejidad, fue formalizado por atentado y amenaza contra la autoridad , toda vez que habría intentando agredir a un funcionario de Carabineros con un cuchillo.

120 detenidos en la jornada

Esta mañana, además, la policía uniformada entregó un balance general de lo que fue la jornada electoral. En total, según detalló Carabineros, se logró la detención de 120 personas por diversos delitos, la gran mayoría de ellos relacionados propiamente tal al proceso electoral.

Por ejemplo, de los 120 detenidos, 42 de ellos fueron por tener alguna orden vigente. Según especificó el general Godomar, estas personas, en general, fueron apresadas “al momento de presentarse a hacer vocales de mesa o desarrollar alguna actividad, les registraba alguna orden judicial”.

Además de ellos, otras 34 detenidos fueron apresados bajo la Ley 18.700 de las elecciones dado que se negaron a ser vocales de mesa o bien abandonaron dicha función durante el proceso, así como también -especificó el oficial- también se detuvo a personas que destruyeron su voto, que provocaron desórdenes o bien que fueron a votar estando en estado de ebriedad.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Carabineros también destacó que para realizar estas labores de seguridad se desplegaron más de 22 mil funcionarios, sólo destinados al proceso electoral. Según detalló el general Godomar, dichas funciones de seguridad electoral comienzan “desde la custodia de las imprentas, donde se fabrican los facsímiles, hasta la custodia de las bodegas y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Y este proceso de custodia y resguardo continúa hasta que el Tribunal Calificador de Elecciones ya saque el acta solemne que declara el presidente electo”.

Finalmente, la policía uniformada destacó la tranquilidad del evento electoral y detalló que en total 554.241 personas se excusaron a través de la Comisaría Virtual y presencialmente. Por otro lado, no se registraron ni carabineros ni civiles heridos durante toda la segunda vuelta presidencial