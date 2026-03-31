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    Destituyen a 25 funcionarios de la Municipalidad de Maipú por uso irregular de licencias médicas

    Según informaron desde la municipalidad, la mayoría de quienes registraron salidas del país mientras se encontraban con licencia médica pertenecían a la Dirección de Salud Municipal.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un total de 25 funcionarios de la Municipalidad de Maipú fueron destituidos por el uso irregular de licencias médica.

    Desde el municipio informaron que la medida se adoptó tras la conclusión de un sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República y según detallaron, el proceso se desarrolló conforme a las normas que regulan los procedimientos disciplinarios, resguardando el debido proceso de los funcionarios involucrados.

    Es así como señalan que se evidenció, que la mayoría de quienes registraron salidas del país mientras hacían uso de licencias médicas pertenecían a la Dirección de Salud Municipal.

    Desde el municipio apuntaron que las conductas detectadas constituyen una falta grave al principio de probidad administrativa, mientras que el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, sostuvo que “quienes trabajamos en el Estado debemos ser los primeros en cuidarlo y el principio básico es combatir cualquier conducta que se aleje de los principios de probidad y transparencia, vengan de donde venga”.

    De acuerdo a lo que añadió, “tras un proceso de investigación riguroso y responsable, hemos determinado que todo funcionario que efectivamente salió del país haciendo uso de licencias médicas, tendrá la máxima sanción posible que es la destitución de sus cargos y el cese de funciones en nuestra municipalidad”.

    Más sobre:MaipúMunicipalidadLicencias Médicas

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