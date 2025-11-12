Alta congestión en Providencia: cierre de campaña de Kaiser provoca desvíos y cortes que se extenderán hasta madrugada del jueves

La Municipalidad de Providencia informó que durante toda la jornada de este miércoles se mantendrá una suspensión temporal del tránsito vehicular en Av. Andrés Bello, en el tramo entre calle del Arzobispo y Pío Nono, debido a que se realizará el cierre de campaña del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

Esto, según indicaron desde el municipio, por disposición de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana: “ Esta medida regirá desde las 00:01 horas del miércoles 12 de noviembre hasta las 5:00 horas del jueves 13 de noviembre , con motivo de actividades relacionadas al cierre de campaña presidencial”, señalaron desde el municipio.

Ante ello, desde Transporte Informa RM expresaron a través de sus redes que debido a que se está montando el escenario, las calles se encuentran sin tránsito vehicular. Asimismo, compartieron que debido a cierre de Av. Andrés Bello, entre Pío Nono y Puente del Arzobispo, se generan las siguientes congestiones:

Alameda hacia Av. Providencia al oriente entre Portugal y Eliodoro Yáñez

Av. Providencia al poniente desde Calle del Arzobispo

Cardenal Caro al oriente desde Pte Purísima

Santa María desde Puente Purísima

Av. Bellavista al poniente desde Capellán Abarzúa

“Todas las alternativas están altamente demandadas por lo que se sugiere destinar tiempo adicional en el desplazamiento”, informaron desde la cuenta de transporte.

Añaden que el ingreso a la autopista Costanera Norte está habilitado, pero para evitar la congestión se debe optar por avenidas Providencia, Santa María o Bellavista.