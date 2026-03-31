Detenidos dos estudiantes por lanzar bombas molotov frente al Instituto Nacional

En las inmediaciones del Instituto Nacional se registraron incidentes que terminaron con Carabineros deteniendo a dos individuos acusados de lanzar artefactos incendiarios tipo molotov en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la intersección de la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins con Arturo Prat, lugar donde los sujetos habrían manipulado y arrojado bombas molotov, generando una situación de alto riesgo para transeúntes y personal policial presente en el sector.

Durante los incidentes, Transporte Informa señaló, a través de su cuenta en X, que la avenida Alameda al oriente fue cerrada desde avenida Manuel Rodríguez por el procedimiento policial.

Tras su detención, se logró la incautación de diversas especies utilizadas por los individuos, entre ellas: polerones, dos pantalones de buzo negros, guantes, dos capuchas, una polera y una botella que contenía un líquido que señalaron como “aparentemente acelerante con mecha en su interior, compatible con la fabricación de artefactos incendiarios”.

Los dos estudiantes fueron identificados, uno del Liceo Juan Gómez Catalán, de la comuna de Estación Central, y el segundo alumno de 4º medio del Instituto Nacional. Ambos fueron detenidos por el delito de lanzamiento y manipulación de artefactos incendiarios, y pasaron a su segundo control de detención durante la jornada de hoy.