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    Detienen a alumno de liceo de Angol que portaba dos pistolas, droga y dinero en efectivo

    Rector del Liceo Comercial Armando Bravo contactó a Carabineros luego de que, durante una entrevista con el alumno, este le hicera entrega de una de las armas.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Referencial/AtonChile. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Angol detuvo este lunes a un escolar de un recinto educacional de esa comuna de La Araucanía, en cuyo poder se encontraron dos pistolas, droga dosificada y dinero en efectivo.

    Según información preliminar, el procedimiento se registró tras un llamado al 133 del rector del Liceo Comercial Armando Bravo, quien se entrevistó durante un recreo con el alumno, tras recibir información que lo vinculaba con un robo ocurrido el fin de semana en la comuna de Collipulli.

    Durante la conversación, la autoridad estudiantil informó que el alumno le hizo entrega de una pistola, tras lo cual decidió comunicarse con las autoridades.

    Tras arribar al lugar, el personal policial revisó la mochila del alumno -cuya identidad y nivel estudiantil no han sido revelados-, donde encontró la segunda arma, cerca de 180 papelillos con droga -inicialmente cocaína- y 65 mil pesos en efectivo.

    Al respecto, el coronel manuel Aravena, prefecto de Temuco, señaló que el inspector del recinto, tras entrevistarse con el alumno, “habría recepcionado por parte de un alumno una pistola a fogueo. Carabineros procede a la revisión de la mochila de este alumno, encontrando en su interior una pistola adaptada para el disparo, drogas y dinero en efectivo”.

    El escolar pasará este martes a control de detención.

    Más sobre:PolicialAngoldetenidoescolarliceopistolasarmasdroga

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