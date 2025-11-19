Detienen a cantante urbano Jere Klein por microtráfico de drogas

Personal de Carabineros detuvo esta tarde en la comuna de Lo Prado al cantante urbano conocido como Jere Klein, luego de que fuera sorprendido conduciendo un automóvil de alta gama a bordo del cual transportaba drogas ilícitas dosificadas y listas para su distribución.

Según se informó, cerca de las 18 horas efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 44 Comisaría Lo Prado, que realizaban un patrullaje preventivo por la población Santa Anita, advirtieron la circulación de un vehículo de alta gama, marca Mercedes-Benz, en que se desplazaban cinco sujetos a alta velocidad y efectuaban maniobras riesgosas para transeúntes y otros conductores.

Luego de que el conductor del vehículo detuviera la marcha, el personal policial procedió a la fiscalización del automóvil, al interior del cual sus ocupantes se encontraban consumiendo droga.

Tras la verificación de identidad, el conductor fue identificado como Jeremías Tobar Llevul (19), conocido en el ámbito musical urbano como Jere Klein, quien, además, no portaba licencia de conducir.

Se informó que, al momento del control, el cantante presentaba un notorio estado de somnolencia, por lo que se realizó el correspondiente control de identidad y registro de sus vestimentas.

Al respecto, el mayor mayor Cristián Galaz, comisario de la 44 Comisaría, sostuvo que “se sorprende el consumo de droga en el lugar, se hace un control vehicular y de identidad, y a través del registro de las vestimentas se logra la incautación de distintos tipos de droga, además de plata”.

“Al identificar a una de estas personas se establece que es Jeremías Tobar, que es un cantante urbano, que es conocido a nivel urbano y nacional, por lo tanto se procede a su detención, a su traslado a la comisaría,al igual que el vehículo en el cual mantenía droga”, relató.

Durante el procedimiento se incautaron diversas sustancias, dosificadas y listas para su distribución, además de dinero en efectivo. Esto incluye tres bolsas con polvo color blanco, una bolsa con polvo rosado y 23 comprimidos de clonazepam, junto con $1.940.000 en efectivo.

Posteriormente, personal especializado del OS7 de Carabineros individualizó la sustancia como ketamina, con un peso total de 2 gramos 500 miligramos, además de los 23 comprimidos de clonazepam ya individualizados.

Desde la institución se informó que el detenido mantiene actualmente un proceso de investigación vigente en calidad de “persona de interés” por un delito asociado al tráfico de drogas, antecedentes que anteriormente habían sido difundidos por distintos medios de comunicación.

Jere Klein fue trasladado hasta el cuartel policial para continuar con las diligencias respectivas, quedando a disposición del Ministerio Público.