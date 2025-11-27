Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

Estudiante falleció tras ser apuñalado al interior de un bus Red en La Cisterna (Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile)

Esta tarde se confirmó la detención de un conductor del sistema de transporte capitalino RED luego de dar muerte a una menor de edad de 13 años en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana. Las primeras diligencias dieron cuenta de consumo de cocaína.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante la mañana de este jueves y una vez ocurrida la tragedia, el operador de la máquina huyó desde avenida Santa Rosa con calle San Martín.

Finalmente, fue personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 13° Comisaría de La Granja de Carabineros de Chile, los que detuvieron al sujeto. La institución informó de su captura alrededor de las 11.30 horas.

La revisión de cámaras de seguridad permitió establecer que el acusado, luego de huir del lugar y varios minutos más tarde en su trayecto, descendió del vehículo de transporte para verificar el estado del bus, el cual quedó con daños visibles en las cercanías a la primera puerta.

La policía uniformada informó que el sujeto fue identificado como R.E.M.L., de 61 años, con antecedentes, pero sin órdenes vigentes, el que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

A su vez, el persecutor José Manuel Mac Namara, de la Fiscalía Metropolitana Sur, señaló que “la fiscalía se encuentra investigando un atropello con resultado fatal en la comuna de La Granja”.

“El conductor de este bus del Transantiago no respetó la luz roja existente en avenida Santa Rosa, atropellando a la adolescente que en ese momento cruzaba la arteria”, agregó el persecutor.

Asimismo, detalló que “posteriormente, al momento de ser detenido el imputado, se practicó examen de narcotest, arrojando positiva la presencia de cocaína”.

El chofer será formalizado este viernes por el delito de conducción bajo sustancia psicotrópica y por darse a la fuga del lugar del accidente.