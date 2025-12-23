SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen a dos sujetos por robo de dos camiones en Pudahuel: retuvieron y agredieron al conductor de una de las máquinas

    Los aprehendidos tienen 17 y 22 años, ambos con antecedentes policiales, quienes intentaron huir al advertir la presencia policial.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Carabineros detuvo a dos adultos por robo de camiones con mercadería.

    Dos sujetos fueron detenidos por Carabineros por su participación en el robo de dos camiones, ocurridos durante este lunes, en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo a la denuncia realizada por el conductor de uno de los camiones, alrededor de las 16.10 horas fue abordado en Américo Vespucio con Miraflores por cinco ocupantes de dos vehículos particulares, quienes lo intimidaron para hacerlo descender del transporte.

    No conformes con lo anterior, los antisociales retuvieron al conductor dentro de uno de los autos que prestaba cobertura para los atracos, donde lo agredieron en distintas partes de su cuerpo, dejándolo abandonado en el Camino Renca-Lampa.

    El teniente Mauricio Serrano, de la Tenencia de Pudahuel Poniente, señaló que “los sujetos retuvieron al conductor alrededor de 15 minutos, para posteriormente dejarlo cerca del lugar”.

    El vehículo logró ser ubicado mediante el sistema GPS y mientras personal policial se acercaba a la máquina, se verificó que estaba siendo escoltada por otro camión -también con mercadería robada- y un auto.

    “Al ver la presencia policial, los individuos que se encontraban en el segundo camión y en el vehículo, se dan a la fuga por unos sitios eriazos, logrando la detención de dos individuos”, agregó Serrano.

    El policía detalló que los aprehendidos corresponden a un sujeto de 22 años, con antecedentes policiales, al igual que un menor de 17 años, también con antecedentes, ambos chilenos.

    Se logró la recuperación de mercadería avaluada en $ 32 millones, además de la incautación de un inhibidor de señal, un machete y un celular. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.

