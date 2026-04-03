Detienen a niñera en Coquimbo por robo de 30 millones de pesos en efectivo

Carabineros del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS9) detuvo a una mujer de iniciales A.M.E. por el robo de 30 millones de pesos en efectivo desde la casa en la que trabajaba como cuidadora de los niños en Coquimbo.

En primera instancia, la dueña de casa fue alertada por la misma niñera de que el primer piso de su domicilio estaba desordenado.

En ese momento la víctima se dio cuenta de que le habían sustraído los ahorros familiares desde una caja de plástico, por lo que realizó la denuncia correspondiente.

Más tarde, tras la investigación por parte del OS9 pudieron comprobar que fue la misma trabajadora quien sustrajo el dinero y que luego lo enterró envuelto en bolsas de plástico en el patio del domicilio.

El capitán David Sepúlveda de la Segunda Comisaría de Coquimbo dijo que la detenida aprovechó de robar el dinero en horas de la madrugada mientras la dueña de casa no se encontraba en el domicilio.

Este viernes la imputada de 37 años pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, mientras que el dinero fue devuelto en su totalidad a la víctima.