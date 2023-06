Detienen a pareja acusada de parricidio e inhumación ilegal de lactante en “comunidad ecológica” de San José de Maipo

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de una pareja por los delitos de parricidio e inhumación ilegal de su hijo de 45 días, quien fue sepultado en un “ritual simbólico” dentro de un fundo en San José de Maipo, donde funciona una “comunidad ecológica”.

De acuerdo a los antecedentes policiales, la denuncia respectiva la realizó un particular, quien se había percatado de una mujer embarazada y que a los pocos días ya no lo estaba. El no ver a un bebé también llamó su atención por lo que procedió a realizar la denuncia en la Brigada de Homicidios de la PDI.

La mujer dio a luz el 4 de marzo del 2022 a un niño, quien al cabo de 45 días falleció tras enfermar. Sus padres -de acuerdo a la información policial- decidieron no trasladarlo hasta un centro asistencial y lo enterraron en una fosa al interior del terreno de la comunidad.

El prefecto Jorge Abate, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, confirmó que “luego de diversas diligencias investigativas y el trabajo de análisis criminal se logró determinar fehacientemente su ubicación. Esto corresponde al interior del Fundo El Tollo, en San José de Maipo, donde este menor se encontraba a 90 centímetros de profundidad enterrado en parte de una comunidad autodenominada como Arcoíris”.

Los detenidos corresponden a los padres del menor: una mujer de 38 años y un hombre de 27 años. De acuerdo al prefecto Abate, las diligencias comenzaron en febrero pasado. “Se logran ubicar testigos, algunos presenciales, incluso algunos que son miembros de la comunidad y también vecinos de la localidad (...) permitieron determinar en primera instancia vincular a seis personas en esta investigación y se logra acreditar la participación de la madre y el padre de este recién nacido”, sostuvo el jefe de la Brigada de Homicidios Sur.

Respecto a cómo operaba la comunidad Arcoíris, el detective detalló que los miembros de la comunidad atribuyen sus acciones a la naturaleza, por lo que el nacimiento y muerte del menor no cuenta con registros formales en instituciones públicas. “Por ende, no es un menor que dentro de estos 45 días de vida nunca fue identificado, sino que se le asignó un apodo dentro de la comunidad, lo cual también genera que esta información sea de conocimiento del Ministerio Público para lograr finalmente, las órdenes de detención por la responsabilidad que le cabe a ambos padres”, afirmó.

Desde la PDI no descartaron la participación de más personas en el delito y los detenidos pasarán a disposición del Ministerio Público.