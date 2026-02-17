Detienen a sujeto involucrado en la encerrona que sufrió la conductora de TV Macarena Tondreau

La Brigada de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) de la PDI, detuvo a un sujeto el cual estuvo involucrado en la encerrona que sufrió la conductora y actriz de TV Macarena Tondreau.

Los hechos se registraron la noche del domingo en la comuna de Vitacura, cuando Tondreau se trasladaba en su automóvil junto a su hija, ocasión en que fueron interceptados por otro vehículo, del cual descendieron múltiples sujetos armados.

De acuerdo a la información entregada por la PDI, el sujeto fue capturado en la comuna de Conchalí, tras rastrear la ubicación de un dispositivo móvil sustraído en el atraco.

Según detalló el el jefe de la Biro Incri, subprefecto Marcelo Varas, “se hace un trabajo de análisis, principalmente redes sociales, que nos permite identificar parte de la banda. Posteriormente a esto, las especies sustraídas generan una alerta, permitiendo una ubicación, a lo cual el trabajo de campo permite establecer el lugar exacto”.

En el lugar, también se encontró el vehículo con el que se cometió el delito y que mantenía encargo por robo.

El detenido corresponde a un sujeto chileno, mayor de edad y que mantiene antecedentes policiales.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia de Oriente, Jorge Reyes expresó que el sujeto será formalizado por robo con intimidación, señalando que “es uno de los cuatro sujetos que participó directamente el día domingo en el robo de la víctima en la comuna de Vitacura”.

El fiscal además señaló que “este imputado está vinculado a través de una serie de elementos importantes que vamos a exponer ante el tribunal y que estamos realizando diligencias desde el punto de vista técnico, pericial e informático para efectos de desarticular el resto de la banda”.

El individuo pasará a control de detención y formalización durante la tarde de este martes y según mencionó el fiscal, “vamos a solicitar las medidas cautelares más intensas que tenga nuestro ordenamiento jurídico para delitos como este, que son de extrema gravedad”.

“Claramente aquí hay una banda organizada, no solo estas cuatro personas, sino también las personas que se preocupan de blanquear estos vehículos, de reingresarlos al sistema o de disponerlos para utilizarlos en otro tipo de delitos”, cerró el fiscal.