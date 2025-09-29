Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Un sujeto fue detenido durante la madrugada de este lunes por personal de Carabinero, luego de que se le descubriera que mantenía más de 155 celulares y diversas cajetillas de cigarros de contrabando.

En el marco de un patrullaje preventivo es que efectivos de Carabineros se percataron de la presencia de un hombre, adulto mayor, el cual se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, ante esto es que le realizaron un control de identidad para verificar sus antecedentes.

Ante esto, es que se percataron que el sujeto mantenía varias cajetillas de cigarros de contrabando, destinadas a la venta.

En el marco de la fiscalización es que el sujeto señaló que mantenía más productos en su domicilio, por lo que personal policial se trasladó hasta su inmueble, donde previa autorización hicieron ingreso encontrando 155 teléfonos usados de diferentes marcas, 18 cajetillas de cigarros, 900 latas de cerveza, 1.366.000 pesos en efectivo, 257 dólares y 350 soles peruanos.

Según detalló el capitán de Carabineros Patricio Cáceres, de la 9a. Comisaría Independencia, “se logró en horas de la madrugada la captación de un sujeto de nacionalidad extranjera por el delito de contrabando y la situación de especies las cuales su procedencia no pudo acreditar, lográndose la incautación de diferentes cajetillas de cigarrillos de contrabando destinadas a su venta, como también una gran cantidad de alcohol, principalmente cerveza y destilados, logrando también la incautación de gran cantidad de celulares que mantenían su poder y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera”.

El sujeto de nacionalidad peruana fue detenido y los antecedentes entregados al Ministerio Público.