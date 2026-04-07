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    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar

    El oportuno aviso del establecimiento permitió un operativo policial que logró capturar a los menores de edad en las cercanías e incautar un arma de fuego y dos armas blancas.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un procedimiento policial en la comuna de Temuco, Región de La Araucanía, permitió la jornada de este martes concretar la detención en flagrancia de tres adolescentes que ingresaron armados a un establecimiento educacional.

    El hecho ocurrió durante la mañana, cuando los individuos saltaron el cierre perimetral del Liceo Pablo Neruda mientras se desarrollaba una actividad interna, según detalló la coronel Ximena Valle, prefecta de Cautín de Carabineros.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución uniformada, los adolescentes no solo irrumpieron en el recinto, sino que además amenazaron a integrantes de la comunidad educativa utilizando armas blancas y un arma de fuego.

    “Amenazaron a los docentes y a la comunidad escolar con armas blancas y un arma de fuego”, señaló la coronel Valle.

    El incidente generó alarma inmediata entre los funcionarios del liceo, quienes activaron los protocolos de seguridad y dieron aviso a la policía.

    Detención tras intento de fuga

    Tras una rápida reacción y la coordinación previa entre Carabineros y la comunidad escolar, personal policial que se encontraba en las cercanías logró interceptar a los sospechosos cuando intentaban huir.

    Carabineros logró la detención de estos tres adolescentes en los momentos que estos se daban a la fuga”, indicó la prefecta, agregando que al momento de la captura se constató que portaban las armas entre sus vestimentas.

    Tras su aprehensión, los tres menores de edad fueron puestos a disposición de la justicia. “Se encuentran en estos momentos a la espera de la resolución del Ministerio Público”, informó la jefa policial.

    El episodio vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en establecimientos educacionales, especialmente en zonas donde se han registrado incidentes similares en los días.

    Más sobre:PolicialTemucoAdolescentesEstablecimiento educacionalCarabinerosNacional

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