Nacional

Detienen a tres sujetos en San Joaquín: usaron un auto de alta gama para robar vehículo en La Florida

Los capturados serían tres sujetos jóvenes de nacionalidad chilena. Tendrían 16, 17 y 19 años de edad.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Detienen a tres sujetos en San Joaquín: utilizaron un auto de alta gama para realizar un robo de un vehículo en La Florida PDI

Tres sujetos resultaron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en San Joaquín por su participación en delitos de robo con intimidación en la comuna de La Florida.

La investigación en contra de los antisociales se inició luego que, utilizando un vehículo de alta gama, interceptaran a una persona, la amenazaran y posteriormente le sustrajeran su automóvil.

“El proceso investigativo permitió identificar a esta banda, recuperar el vehículo de la víctima y recuperar el vehículo utilizado para la comisión del delito”, detalló sobre la investigación el subprefecto Rodrigo Rivera, jefe de la Brigada de Robos (BIRO) Metropolitana de la PDI.

PDI

Según detalló Rivera, la captura de los individuos se logró tras una persecución por distintos puntos en la comuna de San Joaquín.

Los detenidos serían 3 personas de nacionalidad chilena, de 16, 17 y 19 años de edad, respectivamente. Otro detalle es que el vehículo que utilizaban para realizar los delitos se encontraba “gemeleado”.

Además de su detención, la PDI incautó un arma de fantasía y otros elementos utilizados para la comisión de delitos, como guantes y pasamontañas.

Tras su captura durante la semana pasada, los sujetos pasaron por su respectiva formalización de cargos. Desde la fiscalía, detallan que en la audiencia se logró acreditar la participación de al menos dos sujetos en el delito cometido en La Florida.

“La Fiscalía Regional Metropolitana Sur obtuvo la prisión preventiva de 2 sujetos detenidos en la comuna de San Joaquín por un delito de receptación (...) Con las diligencias investigativas también se lograron recuperar diversas especies que fueron sustraídas a la víctima, además del vehículo sustraído en ese robo”, detalló Juan Cheuquiante, fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

