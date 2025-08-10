Fatal accidente entre motocicleta y bus de pasajeros deja dos fallecidos en Río Ibáñez

Cerca del mediodía de este sábado, un grave accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén, dejó como saldo dos personas fallecidas.

El hecho se registró en el kilómetro 762 de la Ruta 7, específicamente en sector El Cofré, cuando –por causas que son materia de investigación- el conductor de una motocicleta habría colisionado contra un bus de pasajeros.

Al respecto, el jefe de la Sección Aérea de Coyhaique de Carabineros, teniente coronel Gerardo González, detalló que “lamentablemente resultaron dos personas fallecidas quienes lo hacían en esta motocicleta".

“Carabineros inmediatamente activó sus equipos de emergencia, en este caso el helicóptero institucional de la Sección Aérea Coyhaique, y nos trasladamos hasta este sector con la finalidad de asistir a posibles lesionados y trasladar a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), por instrucciones del fiscal de turno, para realizar las pericias correspondientes y determinar la causa basal de los acontecimientos”, sostuvo.

Por su parte, el teniente Manuel Cáceres, oficial de la SIAT, informó que, por instrucción del Ministerio Público, la unidad se encuentra a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del siniestro vial.

Además, hizo un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución: “Conduzca a una velocidad razonable y prudente, especialmente en esta época en que los caminos se encuentran escarchados, y manténgase siempre atento a las condiciones del tránsito para evitar hechos lamentables”.