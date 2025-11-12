Detienen a tres sujetos por cohecho y contrabando de cigarrillos en Estación Central

Tres sujetos fueron detenidos por cohecho y contrabando de cigarrillos en la comuna de Estación Central.

Los hechos se registraron pasadas las 22:00 horas del martes, cuando personal de Carabineros fueron alertados de un sujeto que se encontraba asaltando a los transeúntes en calle Libertador Bernardo O’Higgins N° 4134. Al llegar al lugar es que se percataron que se trataba de un casino de juegos.

Según detalló el Subteniente Diego Vargas, Oficial de ronda Prefectura Radiopatrullas “se procede a su fiscalización, donde el personal policial se percata de la existencia de varias cajas de cigarrillos de contrabando. A raíz de esto, una persona de nacionalidad china se acerca al personal de Carabineros ofreciendo la suma de 200.000 pesos en efectivo”.

“A raíz de lo anterior, se procede a su detención por el delito de cohecho. Se hace presente que se mantienen dos detenidos de nacionalidad china y uno venezolana por el delito de contrabando”, añadió.

En el lugar se logró la incautación de 1.260 cajetillas de cigarros de contrabando, 714.000 mil pesos en dinero en efectivo, 3 teléfonos celulares y 48 Latas de bebida energizante.