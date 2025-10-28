SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Los sujetos se trasladaban en un vehículo con las luces apagadas y escaparon de Carabineros al momento de ser controlados.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Tres sujetos fueron que se trasladaban en un vehículo robado fueron detenidos en la comuna de Renca durante la madrugada de este martes.

Los hechos se registraron en calle Los Atacameños con Mehuín, donde personal policial se percató de un vehículo que se trasladaba con sus luces apagadas. Al momento de intentar realizar un control es que estos se dieron a la fuga.

En su escape, uno de los sujetos disparó contra Carabineros, por lo que uno de los uniformados utilizó su arma de servicio para repeler el ataque.

Según detalló el teniente Manuel Narváez, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Occidente “este seguimiento controlado se llevó a cabo por alrededor de 20 minutos por diversas calles de la comuna de Renca y en uno de estos, el personal policial de la misma comuna, que se añade a este seguimiento controlado, intenta fiscalizar el vehículo, siendo atacado por estos antisociales, los cuales le efectúan diferentes disparos”.

El seguimiento se extendió hasta Las Margaritas con Apóstol Santiago, donde los sujetos intentaron huir a pie.

“El vehículo es abandonado acá en el lugar y los antisociales, alrededor de cinco personas que descienden este, inician una huida de a pie por las arterias de acá. Rápidamente, el personal de toda la prefectura occidente llega al lugar e inician un cerco perimetral, evitando que los antisociales huyan y encontrando a tres de estos antisociales en el lugar”, agregó.

De acuerdo a la información policial se trata de tres individuos de nacionalidad venezolana, en situación migratorita irregular.

En el vehículo, personal de Carabineros, encontró una pistola y cargadores.

