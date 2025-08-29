Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Las turistas provenientes de Estados Unidos intentan ingresar al país con dos armas de fuego.

Dos turistas provenientes de Estados Unidos (EE.UU) que intentaron hacer ingreso al país con armas de fuego, múltiples municiones y marihuana a través del Aeropuerto de Santiago, fueron detenidas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

La revisión se realizó por efectivos de Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto (Deinsa) de la PDI, quienes controlaron el equipaje de bodega de las mujeres, hallando en su interior una pistola Smith & Wesson modelo Springfield 9 mm, dos cargadores de ocho municiones, sin municiones en su interior, una funda y caja de seguridad transportadora.

Asimismo, se encontró otra pistola marca Glock modelo 48, un cargador de 10 municiones, 72 municiones 9 mm, entre otras piezas de armamento, las que no contaban con autorización para su traslado e internación en Chile.

Cabe señalar que durante la entrevista realizada por los detectives, ambas mujeres manifestaron que las armas son para protección y que de oficio son peluqueras caninas.

La comisaria María Soto señaló que “en horas de la tarde detectives del Deinsa concurrieron a la zona de control primario de Aduanas, lugar donde procedieron a la fiscalización de dos pasajeras norteamericanas, mayores de edad, quienes arribaron al país en calidad de turista”.

“A la revisión del equipaje de una de las pasajeras, se encontró en su interior dos armas de fuego, del tipo pistola, además de 72 cartuchos 9 mm”, agregó la comisaria.

Junto a las armas, también se halló dos gramos de marihuana y cuatro contenedores de aceite de la misma droga, para la cual presentaron certificados médicos emitidos en Estados Unidos, los que no son válidos en Chile.

Al respecto, el director de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, detalló que los objetos fueron detectados por personal operador de escáner de rayos X. “Las maletas fueron inmediatamente marcadas y en la sala de revisión, previo a la salida del recinto, fueron revisadas nuevamente con máquinas de rayos X y abiertas para verificar su contenido, así se confirmaron las sospechas iniciales”, señaló.

Las mujeres fueron detenidas producto de la flagrancia en el delito, además de informar lo ocurrido hasta la Fiscalía Metropolitana Occidente, que las someterá a control de detención durante este viernes.