Detienen en Tirúa a líder de la WAM: estaba prófugo desde 2024 tras ser acusado de homicidio en La Araucanía

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó la detención en Tirúa de un sujeto mayor de edad que estaba prófugo tras ser acusado en 2024 del delito de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quien además es sindicado como integrante y uno de los líderes de la Weichán Auka Mapu (WAM).

El prefecto Marcelo Contreras, jefe de la Prefectura Macro Sur de la PDI, detalló que el sujeto no tiene antecedentes policiales y será formalizado por homicidio del comunero mapuche Manuel Huenupil y porte ilegal de armas.

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, indicó que “se ha dado la captura de un líder de la organización autodenominada Weichán Auka Mapu (WAM), una organización radical y armada, por haber efectuado el homicidio de una persona mapuche en la comuna de Carahue”.

Los delitos por los que lo acusan ocurrieron en mayo de 2022 en el predio La Suerte, propiedad de Forestal Mininco. Según la investigación, el imputado habría concurrido al lugar acompañado de un grupo armado, instancia en que la víctima recibió un disparo por la espalda mientras huía en su vehículo junto a su hijo.

El detenido se mantenía prófugo desde septiembre de 2024.

La captura se enmarca en la Operación Réquiem de la PDI, que ya había permitido la detención de otros involucrados en este hecho delictual durante el año pasado.

El procedimiento policial se desarrolló en el sector céntrico de Tirúa, sin resistencia por parte del imputado y sin registrarse lesiones ni afectación a terceros.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Carahue para su audiencia de control.