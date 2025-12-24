Dictan prisión preventiva para imputado por homicidio del “Dios de la Guerra”, el líder criminal acribillado en 2024 en La Pintana

Vaster Miller fue acribillado el 10 de septiembre de 2024 en la población Santo Tomás de La Pintana.

En prisión preventiva quedó este miércoles un hombre imputado de un doble homicidio registrado en septiembre de 2024 en la población Santo Tomás de La Pintana, en el marco de un ataque con arma de fuego contra Vaster Miller Guajardo (31), líder de la banda criminal “Vaster Miller”, que operaba en esa comuna de la zona sur de la capital.

El sujeto, que era conocido como el “Dios de la Guerra”, fue abordado el 10 de septiembre de ese año, en la vía pública, por un grupo de individuos armados -miembros de una banda rival-, tras lo cual ingresó a un departamento para guarecerse. Sin embargo, los sujetos abrieron fuego contra la vivienda, matando a su objetivo y a un hombre de 55 años.

Al respecto, el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Ernesto González indicó que “hoy, ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, fue formalizada la investigación en contra de un sujeto masculino, de nacionalidad chilena, por dos delitos de homicidio simple y uno de porte ilegal de arma de fuego, ocurridos en septiembre de 2024 en la comuna de La Pintana, en un contexto de un enfrentamiento de dos bandas rivales que se disputaban el territorio para efectos de cometer ilícitos vinculados al tráfico de drogas ”.

El tribunal determinó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que decretó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 90 días.

El “Dios de la Guerra”

De acuerdo con la Fiscalía, Vaster Miller durante la adolescencia se acercó rápidamente “al tema de las armas de fuego”, vinculación que lo llevó a autodenominarse el ”Dios de la Guerra”. Nombre que generó el respeto no solo de su organización, sino que también del propio entorno en la población Santo Tomás.

Respeto del que Miller también ostentaba en redes sociales, donde se le podía ver con altas sumas de dinero, autos de lujo, armas y sobre todo con sus favoritas, las pistolas marca Glock.

Había cumplido su última condena el 2023 y tras dejar la cárcel se radicó en Argentina, aparentemente -según fuentes policiales- huyendo por estar amenazado de muerte en Chile.

Desde el país transandino, Miller viajó a Estados Unidos, donde retomaría sus primeros pasos en el mundo delictual, dedicándose al robo de casas, por lo que fue detenido y extraditado a Chile en 2024.

En el país, el sujeto era conocido como el “Mono Vaster” y era miembro de la Garra Blanca, la barra de Colo-Colo.

Pero con su regreso a Chile también volvería “el encargo” contra Miller, lo que quedó en evidencia la tarde del 10 de septiembre, cuando unos sujetos lo siguieron y dispararon en reiteradas veces, logrando asesinarlo al interior de un departamento en la misma población donde nació y se desarrolló delictualmente.