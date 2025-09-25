SUSCRÍBETE
Nacional

Diputado Arroyo (PSC) protagoniza detención ciudadana en el centro de Concepción

El legislador, que practica artes marciales, dio alcance al individuo tras escapar de un robo a un vehículo.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Diputado Roberto Arroyo reduce a delincuente en el centro de Concepción.

El diputado del Partido Social Cristiano (PSC), Roberto Arroyo, participó este miércoles de una detención ciudadana ocurrida en el centro de Concepción, en la Región del Biobío, donde ayudó a reducir a un sujeto, quien había cometido un robo, junto a un acompañante.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Caupolicán con Freire, donde el legislador sorprendió a un individuo corriendo luego de romper una ventana de un vehículo, para robar elementos desde el interior.

En ese contexto, es que el legislador persiguió a uno de los sujetos, dándole alcance junto a un transeúnte.

El diputado Arroyo señaló luego del hecho que “la delincuencia está tan desbordada que ahora también debemos colaborar de forma directa”.

“Es hora de que el Estado actúe con firmeza y garantice la seguridad de los chilenos”, agregó Arroyo.

Según comentó el diputado a medios locales del Biobío, práctica artes marciales y es cinta negra 3° Dan de kenpo karate americano.

El hombre fue custodiado por Arroyo a la espera de la llegada de Carabineros, además de evitar la agresión del sujeto por parte de los presentes.

