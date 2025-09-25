Diputado Arroyo (PSC) protagoniza detención ciudadana en el centro de Concepción
El legislador, que practica artes marciales, dio alcance al individuo tras escapar de un robo a un vehículo.
El diputado del Partido Social Cristiano (PSC), Roberto Arroyo, participó este miércoles de una detención ciudadana ocurrida en el centro de Concepción, en la Región del Biobío, donde ayudó a reducir a un sujeto, quien había cometido un robo, junto a un acompañante.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Caupolicán con Freire, donde el legislador sorprendió a un individuo corriendo luego de romper una ventana de un vehículo, para robar elementos desde el interior.
En ese contexto, es que el legislador persiguió a uno de los sujetos, dándole alcance junto a un transeúnte.
El diputado Arroyo señaló luego del hecho que “la delincuencia está tan desbordada que ahora también debemos colaborar de forma directa”.
“Es hora de que el Estado actúe con firmeza y garantice la seguridad de los chilenos”, agregó Arroyo.
Según comentó el diputado a medios locales del Biobío, práctica artes marciales y es cinta negra 3° Dan de kenpo karate americano.
El hombre fue custodiado por Arroyo a la espera de la llegada de Carabineros, además de evitar la agresión del sujeto por parte de los presentes.
