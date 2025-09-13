SUSCRÍBETE
Nacional

Desaforado diputado Francisco Pulgar vuelve a arresto domiciliario total tras apelación de Fiscalía

El parlamentario fue formalizado en febrero de este año por los delitos de violación y abuso sexual de menor de 14 años.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Diputado Francisco Pulgar deberá volver a cumplir la cautelar de arresto domiciliario total tras apelación de Fiscalía JOSE ROBLES/ATON CHILE

El desaforado diputado y actual candidato independiente por el Maule, Francisco Pulgar Castillo, deberá volver a estar bajo la cautelar de arresto domiciliario total, esto luego que la Corte de Apelaciones de Talca aceptara los descargos por parte de Fiscalía y revocara la determinación que tomó el pasado 5 de septiembre.

Ese día, se había establecido reducir la cautelar a reclusión domiciliaria nocturna. Sin embargo, este viernes, la Fiscalía apeló aquella determinación.

Según detalla el fallo emitido por la corte sobre esta medida, “la resolución que modifica la medida cautelar de reclusión domiciliaria total por reclusión domiciliaria nocturna debe ser revocada, ya que no cumple con los requisitos de proporcionalidad, necesidad y adecuación establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal, y pone en peligro el éxito de la investigación y la seguridad de la víctima".

Se explica que no se entregaron nuevos antecedentes para justificar un cambio en la cautelar. Además, menciona que no se justifica adecuadamente la decisión adoptada durante aquella jornada.

“En efecto, la resolución apelada, al modificar la medida cautelar, no cumple con dicho estándar, pues no ofrece una explicación suficiente sobre cómo la reclusión domiciliaria nocturna satisface los fines del procedimiento establecidos en el artículo 140. En particular, no se analizan de manera detallada los riesgos para la investigación ni para la seguridad de la víctima, ni se aportan antecedentes que justifiquen la proporcionalidad y adecuación de la nueva medida”, señala el fallo.

Pulgar fue formalizado en febrero de este año por los delitos de violación y abuso sexual de menor de 14 años. Durante algún punto de la investigación llegó a encontrarse en prisión preventiva, cautelar que se vio reducida a arresto domiciliario total luego que la defensa apelara.

