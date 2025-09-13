68 ciudadanos palestinos arriban a Chile tras haber sido evacuados de la Franja de Gaza
La evacuación de estas personas comenzó el 10 de septiembre, por vía terrestre y luego vía aérea desde la Franja de Gaza.
Este sábado, 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos arribaron a Chile tras haber sido evacuados de la Franja de Gaza por la crisis humanitaria y de seguridad que han sufrido por los ataques de Israel.
De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, de esas 68 personas, 36 son niños, niñas y adolescentes.
Según Cancillería, “se trata de personas con vínculos estrechos en Chile. Esta acción se enmarca en el firme compromiso de nuestro país con el derecho internacional humanitario y fue posible gracias a un esfuerzo coordinado por el Gobierno que contó con la colaboración de diversas organizaciones internacionales”.
La evacuación de estas personas comenzó el 10 de septiembre, por vía terrestre y luego vía aérea.
Durante el proceso, las personas estuvieron acompañadas y asistidas por personal consular y diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Acorde con el ministerio, cuando el grupo llegó a Chile, se realizaron todos los controles de ingreso y se activó la red de protección del Estado.
