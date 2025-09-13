Detienen a sujeto vinculado a tres homicidios en distintas comunas de la Región Metropolitana

La Brigada Investigadora de Homicidios Centro Norte detuvo a un ciudadano chileno de 28 años, con amplio prontuario policial, vinculado a tres homicidios ocurridos en la Región Metropolitana durante los últimos años.

Según el subinspector Bastián Díaz, la detención se logró “en base al trabajo científico técnico del sitio del suceso, el levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y análisis de evidencia balística”.

En ese sentido, precisó que los antecedentes recopilados permitieron “establecer la participación como autor material del imputado en tres delitos de homicidio con arma de fuego”.

El primer homicidio se remonta a 2022 en la comuna de Recoleta. Asimismo, el detenido es asociado a la muerte de una mujer de 62 años en Conchalí, víctima de un tiroteo en su domicilio, ocurrido en agosto de este año.

Además, se le imputa un enfrentamiento armado en la toma Aconcagua de Colina, que dejó dos fallecidos y varias personas heridas en el presente mes.

Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición del tribunal correspondiente.