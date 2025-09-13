Condenan a líderes de red de explotación sexual vinculada al Tren de Aragua en Concepción

Hombre acusado de violar a la hija de su conviviente fue condenado a 15 años y un día de cárcel en Arica (Foto referencial: Sebastian Cisternas/ Aton Chile)

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Concepción sentenció a 22 y 20 años de cárcel a Mary Colmenares y Luis Felipe Franco, respectivamente, tras acreditar que lideraron una célula del Tren de Aragua dedicada a la explotación sexual en el centro de la ciudad.

Las víctimas corresponden a 14 mujeres extranjeras, una de ellas menor de edad, quienes llegaban hasta la ciudad penquista bajo la promesa de un empleo, sin embargo, eran obligadas a ejercer la prostitución.

El fiscal Patricio Aravena, de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado del Biobío, explicó que Colmenares “fue quien realizó, a partir de familiares que participaban del Tren de Aragua, la conexión para obtener la autorización para ejecutar el delito de trata de personas en la ciudad, incluso viajando hasta Santiago para obtener de líderes de dicha organización el pase para explotar mujeres ”.

Asimismo, el persecutor agregó que, tras esta autorización, la organización “designó a Franco, pareja de la mujer, para encabezar la operación de explotación sexual en Concepción”.

La penas contra los ahora condenados también contemplan la comisión de delitos de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas, dentro del marco de la asociación criminal.

El tribunal además impuso condenas a otros seis integrantes de la célula, quienes igualmente perpetraban delitos relacionados a la explotación sexual y el tráfico de drogas.