Nacional

La historia de la chilena que falleció repentinamente en el Bronx y que su familia busca repatriar

Lorena Soto (43) fue encontrada fallecida en su departamento el pasado 3 de septiembre. Su familia se encuentra recaudando fondos para cubrir los costos funerarios y de repatriación.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

Lorena Andrea Soto Lobos (43) había llegado hace poco más de un año a vivir a Estados Unidos, específicamente al barrio del Bronx, en Nueva York. Sin embargo, en circunstancias que todavía no han sido del todo aclaradas pero que por el momento indicarían que no hubo intervención de terceros, falleció el pasado 3 de septiembre.

Según la información conocida, fue encontrada sin vida al interior de su departamento. Oriunda de El Tabo, su familia había declarado al medio regional El Líder de San Antonio que había estado durante los días previos con dolencias por un tratamiento a la espalda que había estado recibiendo.

Sin embargo, también habían hablado con ella horas antes de su deceso. Les habría señalado que había ido a exámenes médicos y que se encontraba bien.

Mientras tanto, la familia se encuentra recaudando fondos para cubrir los costos funerarios y de repatriación. Según detallaron, estos rondarían entre los 8 y los 25 millones de pesos.

Relación con su pareja

Clotilde Lobos, la madre de la mujer fallecida, habría declarado al matinal Mucho Gusto que durante los últimos meses había tenido algunos problemas con su pareja, ya que “era muy celoso”.

Según el relato de su madre, estaba “aburrida” porque no había podido encontrar trabajo y que deseaba volver a Chile.

Así, señaló que deseaba que la pareja de su hija "fuera sincero conmigo y me dijera qué pasó con mi hija, esa es la angustia, saber qué pasó, porque ella había hablado hace solo un par de horas con mi nieta“.

El mismo medio se contactó con Jorge Luis Ramírez, la pareja de la Lorena Soto.

Descartando haber tenido alguna participación en su muerte, declaró que era “el amor de su vida”. Sin embargo, también detalló que la relación estaba cerca de terminar.

Según relató, su pareja había ido al médico ese día y había posteriormente regresado. Mientras tanto, él había ido a realizar algunos trámites. Tras regresar algunas horas después, había notado que la puerta de la pieza estaba cerrada con llave.

“Cuando toco la puerta de la pieza y siento que no me abren, la empujo y la encuentro en el suelo ya fallecida”, precisó.

Jorge Luis señaló que una “autopsia más exhaustiva” por parte de los peritos forenses de Manhattan tarda entre 60 y 90 días, aproximadamente. Por lo que, por el momento, el cuerpo de Lorena se encuentra en la morgue de Manhattan.

Mientras tanto, la familia desde Chile se encuentra recaudando fondos para cubrir los costos del proceso de repatriación y los funerarios.

Por parte de Cancillería, durante los primeros días de conocido el caso, detallaron que estaban “en contacto con la familia” y que le habían “entregado asistencia y cooperación consular”.

ChileEstados UnidosBronxChilenaEl Tabo

