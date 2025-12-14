Dirección del Trabajo fiscaliza cumplimiento del feriado para esta jornada electoral y aplica 20 multas a nivel nacional

La Dirección del Trabajo entregó la tarde de este domingo un balance del trabajo de fiscalización que realizó el organismo para este proceso electoral.

Es importante resaltar que para esta jornada electoral todos los trabajadores debían tener un período de al menos de tres horas para poder ejercer su derecho a sufragio.

Por otro lado, el feriado de esta jornada también contaba con la característica particular de que malls, strip centers, centros comerciales y comercios administrados bajo una misma razón social debían permanecer cerrados.

“Aquí hay que considerar todo dos cuestiones. La primera es que si esos recintos decidan abrir, vamos a estar desplegados en terreno a través de la Dirección del Trabajo fiscalizando. Esos espacios, recintos del comercio, se exponen a multas pero también al cierre de los locales durante el día de hoy”, enfatizó esta jornada el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.

Con ese contexto, la Dirección del Trabajo realizó esta jornada un total de 80 fiscalizaciones a lo largo del país.

Según la información que compartieron, 20 de estas finalmente finalizaron con multas para las empresas responsables.

Por otro lado, 42 trabajadores resultaron suspendidos por incumplimiento de la normativa durante esta jornada.

Las multas aplicadas a los infractores alcanzaron en suma un total de $19.124.050.