Fiscalía realiza diligencias para dar con el autor de llamado por falso aviso de bomba en local de votación en Valparaíso

Fiscalía realiza diligencias para dar con el autor de llamado de falso aviso de bomba en local de votación en Valparaíso

El Ministerio Público se encuentra realizando diligencias en conjunto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para dar con el paradero del autor del falso aviso de bomba que obligó a la evacuación del colegio Eleuterio Ramírez en Valparaíso, que este domingo funcionaba como local de votación.

“La unidad regional de instrucciones de flagrancia realizó nuevas diligencias durante esta jornada en orden de establecer el eventual origen de esta llamada en falso y ya personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros sigue trabajando en aras de obtener información que permita establecer el eventual autor de dicho llamado”, detalló el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz.

Según la información conocida, el falso aviso habría sido recibido por la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros de Valparaíso. En este llamado solo se habría podido identificar una voz masculina, pero no mayores detalles del sujeto.

Esta persona le habría señalado a la policía que se habrían instalado en la escuela dos artefactos explosivos. Tras ello, personal policial se habría trasladado a la escuela, se habría comunicado con el encargado y el jefe del local de votación y habrían coordinado el desalojo completo del colegio.

Aproximadamente a las 12:33 de la tarde de este domingo, equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros habrían finalmente descartado la presencia del artefacto explosivo.

Tras descartarse lo señalado en la llamada anónima, se habría permitido el regreso de los votantes y el proceso continuó con normalidad.