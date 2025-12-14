VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía realiza diligencias para dar con el autor de llamado por falso aviso de bomba en local de votación en Valparaíso

    Una llamada anónima habría alertado a Carabineros la presencia de dos artefactos explosivos en el colegio Eleuterio Ramírez, lo que obligó al desalojo completo del lugar.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Fiscalía realiza diligencias para dar con el autor de llamado de falso aviso de bomba en local de votación en Valparaíso MANUEL LEMA OLGUIN/ ATON CHILE

    El Ministerio Público se encuentra realizando diligencias en conjunto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para dar con el paradero del autor del falso aviso de bomba que obligó a la evacuación del colegio Eleuterio Ramírez en Valparaíso, que este domingo funcionaba como local de votación.

    La unidad regional de instrucciones de flagrancia realizó nuevas diligencias durante esta jornada en orden de establecer el eventual origen de esta llamada en falso y ya personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros sigue trabajando en aras de obtener información que permita establecer el eventual autor de dicho llamado”, detalló el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz.

    Según la información conocida, el falso aviso habría sido recibido por la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros de Valparaíso. En este llamado solo se habría podido identificar una voz masculina, pero no mayores detalles del sujeto.

    Esta persona le habría señalado a la policía que se habrían instalado en la escuela dos artefactos explosivos. Tras ello, personal policial se habría trasladado a la escuela, se habría comunicado con el encargado y el jefe del local de votación y habrían coordinado el desalojo completo del colegio.

    Aproximadamente a las 12:33 de la tarde de este domingo, equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros habrían finalmente descartado la presencia del artefacto explosivo.

    Tras descartarse lo señalado en la llamada anónima, se habría permitido el regreso de los votantes y el proceso continuó con normalidad.

    Lee también:

    Más sobre:Elecciones PresidencialesPolicialAviso de bombaValparaísoLocal de votaciónElecciones 2025

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei aborda posible desempeño de Kast en balotaje y apunta a expectativas por promesas de campaña

    Alerta roja por incendio forestal en Constitución: superficie preliminar afectada sube a 25 hectáreas

    Qué es OneSignal, la plataforma de mensajería involucrada en la polémica que enreda a Lipigas en medio de las elecciones

    “La unidad no es opcional”: líderes oficialistas y de la DC abordan el futuro de la alianza Unidad por Chile

    Dirección del Trabajo fiscaliza cumplimiento del feriado para esta jornada electoral y aplica 20 multas a nivel nacional

    Presidente Boric acompaña a su pareja a votar en La Florida

    Lo más leído

    1.
    Jara gana en la votación en el extranjero, pero reduce el porcentaje de apoyo a Boric en la elección contra Kast el 2021

    Jara gana en la votación en el extranjero, pero reduce el porcentaje de apoyo a Boric en la elección contra Kast el 2021

    2.
    Polémico mensaje de Lipigas enfureció al comando de Jara y derivó en una denuncia penal de la compañía

    Polémico mensaje de Lipigas enfureció al comando de Jara y derivó en una denuncia penal de la compañía

    3.
    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    4.
    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    5.
    “Llamaría a un poquito más de humildad”: Carmona (PC) ante proyecciones de Republicanos sobre posible triunfo de Kast

    “Llamaría a un poquito más de humildad”: Carmona (PC) ante proyecciones de Republicanos sobre posible triunfo de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Matthei aborda posible desempeño de Kast en balotaje y apunta a expectativas por promesas de campaña
    Chile

    Matthei aborda posible desempeño de Kast en balotaje y apunta a expectativas por promesas de campaña

    Alerta roja por incendio forestal en Constitución: superficie preliminar afectada sube a 25 hectáreas

    Qué es OneSignal, la plataforma de mensajería involucrada en la polémica que enreda a Lipigas en medio de las elecciones

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir
    Negocios

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile
    El Deportivo

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    La advertencia de Almeyda a Gabriel Suazo tras goleada del Sevilla: “Su lesión abrió una puerta que están aprovechando”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia
    Mundo

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas