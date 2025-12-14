Grupo interparlamentario Chile-Israel condena atentado antisemita en Australia que dejó al menos 12 muertos

El Grupo Interparlamentario de Amistad Chile-Israel expresó su “más profunda conmoción y consternación” por el atentado terrorista ocurrido en Bondi Beach, en Sídney, Australia, donde un tiroteo masivo dirigido contra un evento de la comunidad judía dejó al menos 12 personas fallecidas y decenas de heridos.

Según informaron las autoridades australianas, el ataque, registrado durante una celebración de Janucá, fue calificado como un acto de terrorismo con motivaciones antisemitas.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario, conformado por 46 de los diputados, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, los heridos y la comunidad judía de Sídney, señalando que “en momentos tan dolorosos, es fundamental que las sociedades democráticas se mantengan unidas y envíen un mensaje claro de rechazo a la violencia, el odio y el antisemitismo en todas sus formas”.

Asimismo, condenaron “enérgicamente” el ataque y enfatizaron que el terrorismo “no puede tener justificación ni espacio en el mundo moderno”, advirtiendo que este tipo de hechos vulneran valores fundamentales como la convivencia pacífica, el respeto por la diversidad religiosa y la protección de los derechos humanos.

En el texto, el grupo hizo además un llamado a los gobiernos y organismos internacionales a intensificar los esfuerzos para prevenir el extremismo y el odio religioso, así como a fortalecer los mecanismos de seguridad y protección de comunidades vulnerables.

Finalmente, reiteraron su solidaridad con el pueblo australiano y afirmaron que esta tragedia debe reforzar el compromiso de la comunidad internacional por “trabajar incansablemente por un mundo más seguro, justo y fraterno”.