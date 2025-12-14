El día después del 14-D en el Congreso: varias sesiones de comisión suspendidas y jornada centrada en AC por Simpertigue

La Cámara de Diputados tiene varias sesiones de comisión suspendidas este lunes, para una jornada en que el foco de atención del mundo político estará puesto en la persona que se imponga en la elección presidencial de segunda vuelta este 14-D.

La sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana debía haber sesionado durante la tarde, para analizar el proyecto que “crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado”. La cita fue suspendida.

También figura suspendida una citación a la comisión de Desarrollo Social y a la comisión de Familia.

Seguían en pie este domingo citaciones para la subcomisión de Reglamento y la comisión de Ciencias. Esta última, tiene previsto votar en general el proyecto que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas, generadas mediante inteligencia artificial.

En tanto, la tabla de la Sala para su sesión 102°, ordinaria, fijada entre las 16.00 y las 23.55 horas, considera como único punto la acusación constitucional deducida por once diputados en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue.

El Senado no tiene sesión de Sala y su trabajo se concentrará en la sede en el Congreso en Santiago con citaciones de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Revisora de Cuentas, de Salud, de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación y de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, además de una comisión mixta.