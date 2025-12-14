Cámara de Diputados votará este lunes acusación constitucional contra suspendido juez de la Suprema, Diego Simpertigue

Este lunes, la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema Diego Simpertigue, quien se encuentra suspendido de sus funciones por su presunto vínculo con los abogados imputados en la trama bielorrusa.

La fecha se mantenía en suspenso luego de que la defensa del magistrado, quien además se encuentra en calidad de imputado por el Ministerio Público, alegara “una serie de vicios en el procedimiento” y pidiera la nulidad del mismo.

Así las cosas, la Cámara revisará el libelo en sesión ordinaria desde las 16.00 a 19.00 .

El abogado Felipe Lizama había presentado un escrito de nueve páginas con su molestia por el trabajo parlamentario. Según decía, los diputados integrantes de la instancia que aprobaron el libelo “votaron sin conocer las pruebas de descargo” presentadas por la defensa.

La comisión revisora, presidida por la diputada Maite Orsini (FA), aprobó el texto por unanimidad. Sin embargo, horas después quedó sin efecto luego de que no se revisarán documentos enviados por Lizama . Finalmente, se mantuvo la decisión.

La fiscalía investiga un viaje que Simpertigue realizó al extranjero con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos en prisión preventiva por el caso, solo días después de que la Suprema fallara a favor del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, que mantenía un litigio judicial con Codelco. Allí, en una sala que estuvo presidida por la destituida jueza Ángela Vivanco -también en calidad de imputada en la causa- el juez votó a favor del consorcio.

No es el único caso donde se investiga a Simpertigue. En otra arista, el Ministerio Público indaga un presunto pago de la inmobiliaria Fundamenta que tenía como objetivo inhabilitar al exministro Sergio Muñoz en una causa.