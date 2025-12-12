VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Defensa de Simpertigue pide la nulidad de la comisión que revisó acusación constitucional contra el supremo

    El abogado Felipe Lizama acusa que durante el proceso se registraron una serie de vicios que vulneran el debido proceso. Entre ellos, que los diputados integrantes de la instancia votaron sin conocer las pruebas de descargo presentadas por la defensa.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras considerar que hubo una serie de irregularidades y vicios durante el proceso, la defensa del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, solicitó formalmente que se declare la nulidad del trabajo de la comisión de diputados que revisó el sustento de la acusación constitucional en su contra, y que estuvo liderado por Maite Orsini (FA).

    Como pudo conocer La Tercera, fue a eso de las 21.30 horas del jueves 11 de diciembre que el abogado del magistrado, Felipe Lizama, remitió un correo a las casillas de María Cristina Toro y Roberto Fuentes, acompañando un escrito de nueve páginas donde se expusieron sus argumentos y evidenciaron su total molestia con la forma en que se dio el trabajo de la instancia.

    Entre los elementos expuestos, el abogado experto en derecho administrativo dejó en evidencia que, por primera vez desde que se creó la figura de la acusación constitucional, la presidenta de una comisión “anunció que la votación realizada a favor del libelo quedó sin efecto por un ‘error práctico’ del secretario de la comisión”.

    Para la defensa que se responsabilice al secretario de la instancia implica “cortar el hilo por lo más fino”, desentendiéndose de la responsabilidad que a Orsini y a los demás integrantes les cabe en las falencias que notaron.

    El abogado considera que lo ocurrido constituye un vicio que justifica que se decrete la nulidad. Esto por el hecho de que la comisión haya votado sin conocer la totalidad de la prueba de descargo de la defensa y que haya intentado reparar la situación volviendo sobre el punto en otra audiencia.

    “Como se hizo una profunda difusión en los medios de comunicación social, y sin que, hasta ahora, conste legalmente un informe explícito que dé lugar a los actos modificatorios de contrario imperio sobre los que operó esta comisión, ella emitió el día de ayer (miércoles), y nuevamente hoy (jueves), su votación sin tomar conocimiento oportuno de documentos esenciales de descargo enviados en plazo por la defensa”, se lee en el documento.

    Así, enfatizaron que “el ‘insumo’ constitucional viciado que se haría pasar a sala de la Cámara y luego al Senado no sería sino un acto defectuoso y viciado, sino que sobre todo un verdadero ‘presente griego’ inadmisible en un Estado de Derecho. Sin él, no hay debate en sala, y si aún así se aprueba contra la Constitución y la ley una acusación viciada, el Senado se verá enfrentado –por cuestiones extra legales y extra jurídicas– a tener que pronunciarse sobre un antecedente inane e ineficaz, constriñiendo al Senado a que cometa otra contravención mayor, y lo que es peor, pasando por encima de los derechos fundamentales de todo justiciable".

    Asimismo, agregaron que al momento de votar, los diputados integrantes de la comisión, lo hicieron sin la prueba que acompañaron infrigiendo los reglamentos estipulados.

    Como expresaron, ese hecho “comprometió irreversiblemente la imparcialidad subjetiva y objetiva del organismo acusador, y más grave aún, la presunción de inocencia del acusado, pues la comisión, luego de decir que la prueba era irrelevante, cambió sus razonamientos”.

    Eso conllevó, como agregaron, a que el ministro quedara “indefenso”, lo que también contraviene la normativa. “Atendido que la ‘audiencia’ estaba dirigida, coaccionada y ex ante resuelta, ello constituyó una privación de defensa material, la que -habiéndose resuelto dos veces lo mismo por los mismos acusadores- es una infracción al art. 41 de la LOC del Congreso”, se lee en el escrito.

    A eso sumaron que “si un órgano del Estado actúa sin potestades o sin observar los procedimientos establecidos por la norma habilitante, como en el caso que aquí se trata, incurre en lo que la doctrina denomina ‘vía de hecho’. Esta falta de cobertura en su accionar, la expone al control jurisdiccional”.

    La defensa del supremo imputado en la trama bielorrusa requirió se certifique el estado de la causa, y que en caso de que no se decrete la nulidad de lo obrado por la instancia, se elija una nueva comisión revisora con exclusión de quienes ya participaron en el reprochado proceso.

    Además, requirieron que, pronunciándose sobre la nulidad, “se permita nuevamente la exposición de los testigos ofrecidos por la defensa, y que fueron desestimados con el argumento de querer resolver en menos de 24 horas. la acusación en estudio, en condiciones que garanticen la bilateralidad, la valoración efectiva de la prueba y la presunción de inocencia”.

    Diego SimpertigueComisión Revisora Acusación SimpertigueCámara de DiputadosCongresoMaite OrsiniFelipe Lizana

