El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

Valparaíso, 14 de Diciembre 2025. Un falso aviso de bomba en el local de votación de la Escuela Eleuterio Ramirez, obligó a la evacuación de todos los votantes por parte de Carabineros, el Gope reviso el recinto no encontrando peligro. Manuel Lema Olguin/Aton Chile

Poco antes del mediodía, un llamado al 133 de Carabineros sacó de su normal desarrollo el proceso eleccionario presidencial. Y no era menor: un aviso de bomba en la Escuela Eleuterio Ramírez, en Valparaíso.

Los encargados del local de votación decidieron -en conjunto con Carabineros- ordenar la evacuación.

La situación generó desconcierto entre los votantes, quienes debieron dejar las instalaciones con rapidez, mientras se activaban los protocolos de seguridad. Varias personas, entre ellas adultos mayores y familias con niños, debieron esperar en el exterior del recinto, bajo el sol, sin poder sufragar momentáneamente.

Carabineros estableció un perímetro de seguridad y procedió a restringir el acceso al establecimiento, mientras se coordinaba la llegada de personal especializado para realizar las revisiones correspondientes.

“A priori, no se ha detectado nada”, señaló a los pocos minutos el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien añadió que alrededor de 80 personas fueron desalojadas en un primer momento.

Riquelme añadió que se realizó una primera revisión preventiva, mientras se aguardaba la llegada del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de la policía uniformada, que debía efectuar una inspección más exhaustiva y actuar en caso de ser necesario.

Respecto de las condiciones de espera, Riquelme señaló que se dispusieron sillas y facilidades básicas, especialmente considerando la presencia de personas de la tercera edad, y que se evaluaban nuevas medidas para resguardar el bienestar de quienes aguardaban poder votar.

“Queremos llamar a la tranquilidad, a que las personas se mantengan en el sector con paciencia. Probablemente, una vez que llegue el GOPE, podamos hacer un análisis y, en función de eso, dejar ingresar nuevamente”, explicó.

MANUEL LEMA OLGUIN/ ATON CHILE

De regreso a votar

Tras la intervención del Grupo de Operaciones Policiales, que descartó la presencia de algún artefacto explosivo, la jefa de Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, precisó que el rol de la policía se centró en el orden y la seguridad pública en el exterior del recinto, en coordinación con el requerimiento realizado por el jefe de la Defensa Nacional. El objetivo: restablecer la normalidad en el local de votación y que el proceso llegará a su término ahí.

“Carabineros ha dado (la orden de) ingreso a las personas para que puedan hacer su sufragio en forma tranquila”, indicó.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, sostuvo que las unidades policiales fueron desplegadas oportunamente para verificar la situación y que también se activó la búsqueda del responsable del aviso.

“La generala Vásquez me señaló que ya se habían desplegado las unidades para chequear la situación en este recinto de votación y que están desplegadas también la unidad especializada para buscar a quien de manera irresponsable hizo este anuncio”, afirmó.

Mundaca calificó el hecho como grave y advirtió que este tipo de acciones buscan generar alarma pública en plena jornada electoral.

“Una situación de esta naturaleza lo que busca precisamente es provocar alarma pública, subvertir la democracia, y es un delito que tiene que ser castigado con la mayor sanción posible”, concluyó.