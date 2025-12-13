VOTA INFORMADO por $1100
    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    Son más de 15 millones de personas las que pueden concurrir a las urnas este domingo.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este domingo 14 de diciembre se lleva a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial, donde los chilenos escogerán al nuevo Mandatario, quien ejercerá el cargo por los próximos cuatro años.

    La contienda electoral es entre la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) y el candidato opositor José Antonio Kast (Partido Republicano). Ambos llegaron a esta instancia tras alcanzar las dos primeras mayorías en los comicios de noviembre.

    Según informó el Servicio Electoral (Servel), el padrón electoral, al igual que en la primera vuelta lo componen más de 15 millones de votantes, quienes para esta segunda ocasión mantienen sus lugares de votación. Por su parte, quienes fueron vocales de mesa deben volver a ejercer esta labor en esta nueva jornada electoral.

    Revisa el minuto a minuto:

    Horarios para votar

    En Chile son 40.473 las mesas que deben constituirse y funcionarán desde este domingo a las 8:00 de la mañana hasta las 18:00 horas, en que podrán cerrar siempre y cuando no hayan personas esperando en fila para votar.

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta?

    Sí, y al igual que en la primera vuelta quienes no ejerzan su deber cívico podrían recibir una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, que puede ir desde $34.000 a $104.000 aproximadamente si es que no presentan un justificativo.

    Asimismo, quienes fueron llamados nuevamente como vocales de mesa y no asistan a esta función, arriesgan a una multa de 2 a 8 UTM, es decir, entre $139.000 y $556.000 aproximadamente si tampoco cuentan con una excusa válida.

    Lugar de votación de los candidatos

    La candidata de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, llegará a votar a la comuna de Conchalí al liceo Poeta Federico García Lorca, mientras que el candidato de la oposición José Antonio Kast votará nuevamente en la comuna de Paine en el Colegio María Ana Mogas.

    Primeras mesas abiertas en el extranjero

    A las 16:00 horas en Chile se constituyeron las primeras mesas extranjero, en las ciudades de Wellington y Auckland en Nueva Zelanda.

    En total 160.935 chilenos podrán ejercer su voto desde el extranjero en 426 mesas dentro de 64 países.

