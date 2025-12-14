VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Lipigas atribuye a “acceso no autorizado” a su aplicación el envío de mensajes en favor de Kast

    La empresa salió al paso de la difusión de mensajes políticos de la cuenta de su aplicación LipiApp.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La empresa Lipigas reaccionó al mensaje que recibieron algunos usuarios de su aplicación LipiApp y que llamaba a votar en favor de José Antonio Kast.

    La respuesta también se produjo luego de que la candidata Jeannette Jara informara que ella y su comando ingresaron una denuncia ante el Servel por el presunto envío de mensajes políticos fuera del período legal de propaganda.

    Mediante una declaración, la compañía afirmó que "durante la madrugada se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de su aplicación LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

    La empresa aseguró que "el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

    Además, reiteró que la empresa "no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”.

    Finalmente, Lipigas expresó que lamenta lo ocurrido, sin entregar mayores antecedentes sobre el origen del acceso no autorizado ni referirse a eventuales responsabilidades adicionales.

    Patricio Fuentes Y.
