Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta. Foto referencial

Este fin de semana se debe regresar a las urnas ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025.

La jornada está programada para el domingo 14 de diciembre y cuenta con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos.

Horario de las mesas de votación

Las mesas de votación funcionan desde las 8:00 hasta las 18:00 horas , siempre que no hubiese algún elector esperando sufragar.

Cabe recordar que tanto el local como la mesa se repiten respecto al último proceso de noviembre.

Dicha información se puede verificar en la página consulta.servel.cl o vía telefónica en el 600 6000 166.

Por su parte, los ciudadanos chilenos que no acudan a votar se exponen a recibir una multa de 0,5 a 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Respecto a las personas que deben trabajar durante el domingo, estas disponen del permiso laboral de al menos tres horas para ejercer su derecho a sufragio.

En tanto, existen motivos que permiten excusarse de votar, los que corresponden a:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva

Al respecto, encontrarse alejado a 200 km o más del local de votación es el único motivo que requiere realizar un trámite durante la jornada del domingo de forma presencial en Carabineros.

Por su parte, las otras situaciones se deberán comprobar posteriormente ante el juzgado de policía local.