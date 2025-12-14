“Llamaría a un poquito más de humildad”: Carmona (PC) ante proyecciones de Republicanos sobre posible triunfo de Kast

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona llegó a votar durante esta mañana al Colegio Atenas en la comuna de La Florida, donde, ante la pregunta sobre la diferencia que proyectó el Partido Republicano de 20 puntos sobre Jeannette Jara, señaló que le parecen exageradas.

“Llamaría a un poquito más de humildad porque se trata al final de una contienda que va a definir quién dirige Chile y no se puede dirigir ni con arrogancia, ni con autoritarismo, ni con frases que sean avasallantes, porque Chile le pertenece a todos”, señaló.

El timonel del PC aseguró además que sobre la jornada electoral desde el partido estaban tranquilos, con expectativa y un optimismo de siempre. “Hemos ganado sucesivamente distintas batallas electorales para llegar al momento de hoy día”, dijo.

Presidente del PC Lautaro Carmona votando en la segunda vuelta en la comuna de La Florida

También se le consultó sobre la propuesta de recorte presupuestario de 6 mil millones de pesos del candidato José Antonio Kast y las declaraciones del senador electo por La Araucanía Rodolfo Carter sobre que la “calle se incendiaría” si revelaban como llevarían a cabo este plan.

Respecto a esto Carmona respondió que “las declaraciones del senador me parecen un poquito a alguna campaña del terror de tiempos de cuando había, no senado, sino junta militar ”.