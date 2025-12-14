Kaiser sostiene que “yo no estoy buscando una cartera” ante posible gobierno de Kast

El excandidato presidencial Johannes Kaiser se refirió durante la mañana de este domingo a la posibilidad de sumarse a un eventual gobierno de José Antonio Kast en caso de que este resulte vencedor en las elecciones presidenciales, señalando que “yo no estoy buscando una cartera”.

Kaiser fue claro: “Ese es un tema que tiene que decidir el señor Presidente de la República", a la vez que mencionó que “yo no oso llegar a hablar de un puesto en el gabinete, creo que sería una falta de respeto”.

En la misma línea, sobre si sería ministro de Defensa de Kast, el excandidato señaló que “los que entran como posibles ministros de Defensa salen haciendo otra cosa, normalmente en el sector privado. Yo no estoy buscando una cartera”.

En la ocasión, Kaiser además abordó el apoyo al posible gobierno de Kast y las líneas rojas apuntando que entre ellas se encuentra la subida de impuestos y los temas valóricos.

“Evidentemente no nos obligue a nosotros a votar a favor de la subida de impuestos, o nuevas tarifas, mayores regulaciones, no nos obligue a crear nuevas institucionalidades para operadores políticos, o avalar el aumento del tamaño del Estado, eso está absolutamente descartado”, señaló.

Además agregó que “la batalla cultural es también esencial“, enfatizando que ”tenemos que hacer funcionar nuestros colegios y nuestro sistema educacional, porque sin eso estamos condenando a generaciones completas".

“También tenemos una pérdida valórica, en el sentido de que hay mucha gente que no está haciendo las cosas como corresponden”, expresó.