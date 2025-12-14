Parisi afirma que el PDG será opositor en el próximo gobierno y señala que este domingo ganará “el voto anti”

El excandidato presidencial Franco Parisi (PDG) reflexionó sobre la jornada electoral de este domingo, donde se enfrentan la carta del oficialismo, Jeannette Jara, y el abanderado de la oposición, José Antonio Kast.

En diálogo con Meganoticias, y desayunando en el departamento de su hermana y diputada electa, Zandra Parisi, el excandidato acusó que Jara y Kast estarían “muy al debe”, lo que explicaría -según él- que resurja su “figura como relevante”.

Cabe recordar que Parisi obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, alcanzando el 19,71% de los sufragios, situación que obligó a los candidatos en carrera adherirse a propuestas del líder PDG para sumar esos votos.

En ese escenario, el economista señaló que sus votantes “tienen el derecho” a elegir a quien apoyar en estas elecciones.

Eso sí, señaló que, a su parecer, “la gente está muy molesta, más encima después del pésimo debate que fue el día martes. Va a estar complicado. Yo creo que ya están tiradas las redes claramente que va a haber un candidato ganador por un margen no menor, pero la gente va a hacer su voto protesta", sostuvo.

Captura Mega.

“Ahora, esta elección es bastante interesante. Yo creo que vamos a ver quién gana: el voto anticomunacho o el voto antifacho ”, señaló.

Para Parisi, “aquí no es que va a ganar, va a subir la votación o Jara o Kast, es el voto cruzado anti, y eso es muy malo. Ojalá que el ganador o ganadora no crea que son votos de ellos, porque en realidad es un voto anti: Tú infelicidad es mi felicidad. Ese es el voto que está valorándose ahora, durante esta elección”, indicó.

Respecto al rol del PDG en el próximo gobierno, Paris señaló que, independiente de quien gane, su partido será opositor.