Jeannette Jara llega a votar con tres discursos preparados para esta jornada electoral

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, confirmó la mañana de este domingo que tiene preparados tres discursos para esta jornada electoral, a la espera de los resultados que entreguen las urnas.

En un despacho en vivo previo a dirigirse a votar en Conchalí, Jara fue consultada por las versiones que señalaban que tendría varios discursos listos para el cierre de la jornada. Al respecto, aclaró que “hay tres discursos, sí”, precisando que cada uno contempla énfasis distintos, dependiendo del escenario que se configure tras el conteo de votos.

No obstante, la candidata sostuvo que más allá de los textos preparados, lo central será el mensaje que surja desde la convicción personal. “Lo esencial es lo que uno siente y piensa, y eso es solo una cosa”, afirmó, agregando con énfasis: “Que vamos a ganar”.

Jara se mostró tranquila y optimista frente al desarrollo del proceso, señalando que siente haber cumplido con todo el trabajo previo a la elección y que ahora corresponde esperar el pronunciamiento ciudadano. “ He hecho toda la pega que había que hacer y ahora es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas”, concluyó.