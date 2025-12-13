VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    El futuro del PC después de Jara

    Si la exministra es derrotada este domingo, en el Partido Comunista se abrirá una conversación sobre qué oposición ser y qué rol debería cumplir Jara en ella, aun cuando está abierta la opción de que ella renuncie al partido.

    Por 
    David Tralma
     
    Cristóbal Fuentes
    Punto de prensa de la candidata presidencial Jeannette Jara JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras su cierre de campaña en Coquimbo, Jeannette Jara, la candidata presidencial del oficialismo, pasó la noche en la región. Regresó a Santiago en avión la mañana del viernes y, desde entonces, se ha dedicado a descansar en su casa de Ñuñoa, donde también estará este sábado.

    La suerte ya está echada: con el período de propaganda concluido, solo le resta esperar los resultados de la elección de este domingo.

    En la antesala, son varias las preguntas que rodean a Jara, la militante del Partido Comunista (PC) que se encargó de representar a toda la izquierda en el balotaje. Hasta ahora ella ha asegurado que si llega a ganar, renunciará a la colectividad en la que milita desde los 14 años como un gesto a los demás partidos que están detrás de su candidatura, como en su momento lo hicieron Patricio Aylwin (DC) y Sebastián Piñera (RN).

    En caso de que Jara pierda este domingo, sigue abierta la opción de que deje de militar, aunque en su núcleo más estrecho no se atreven a asegurar que será así. Como sea, actualmente ella es el liderazgo más importante de la colectividad, aunque su relación con la tienda que la proclamó quedó desgastada durante la campaña. Principalmente, por los roces que tuvo con algunos de los principales rostros del comunismo, como el timonel, Lautaro Carmona; el exalcalde Daniel Jadue y la secretaria general, Bárbara Figueroa.

    En ese entendido, en el entorno de Jara apuestan porque ella, en caso de perder, mantenga un rol más público que de vida partidaria. Actualmente, ella es integrante de la comisión política y del comité central, pero dejó de participar de esas instancias desde que ganó las primarias.

    La recomposición del PC será algo que en la tienda de Vicuña Mackenna 31 comenzarán a ver con resultados en mano el mismo domingo en la noche.

    La reflexión más reposada del partido sobre el resultado de la elección y el rol que le cabe en el nuevo ciclo político que se inicia será el sábado siguiente, cuando se reúna el comité central del partido, principal instancia de toma de decisiones.

    Si Jara pierde, la manera en que serán oposición será el principal tema por despejar, lo mismo que la definición de las alianzas clave.

    Articular a la izquierda, la apuesta del PC

    En paralelo a su postulación a La Moneda, Jara consolidó su liderazgo fuera de las paredes del PC. Destaca su buena relación con la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, a quien nombró como su jefa de campaña en la recta final previa al balotaje.

    La timonel le ha hecho saber a la propia Jara que ella pretende robustecer la alianza entre el PS y el PC en el próximo período, independiente del resultado del domingo. Vodanovic toma distancia de una coalición que incluya al FA y también es crítica del estado del Socialismo Democrático. En ese sentido, si los planes de la timonel prosperan, Jara podría asumir un rol interlocutor entre ambas colectividades.

    Sin embargo, ese diseño no termina de convencer a las bases ni a los dirigentes comunistas. Si bien aumentó el malestar de los comunistas con el FA, porque acusan un débil despliegue en favor de Jara, entienden que no pueden dejarlos fuera de la ecuación de cara a una eventual oposición a Kast.

    En entrevista con La Tercera, por ejemplo, Fernando Carmona dijo que “tendría que ser muy ciego para no ver la importancia que va a tener el FA en el próximo escenario”.

    En ese sentido, lo que se impulsa desde el PC es armonizar el triunvirato de partidos PC-PS-FA para que, desde ahí, se articule la oposición a José Antonio Kast.

    La necesidad de coordinación de los partidos del sector en caso de perder el domingo ya se ha conversado entre los principales dirigentes del PC.

    El miércoles pasado, por ejemplo, Lautaro Carmona habló de la necesidad de mantener unido al sector en una reunión que sostuvo con el senador y jefe estratégico del comando de Jara, Daniel Núñez, y el encargado de los temas operativos, Javier Albornoz. Los tres integran la comisión política del PC y se juntaron para comenzar a proyectar los pasos del partido después del domingo.

    Previo a eso se reunieron en la sede del PS los timoneles del oficialismo con los rostros del comando. Allí, Lautaro Carmona también planteó que, en caso de perder el balotaje, él es partidario de que la alianza que hoy está detrás de la candidatura de Jara -con la Democracia Cristiana incluida- permanezca unida. En ese escenario, algo que se comenta en el oficialismo es que, en caso de perder el domingo, Jara asuma un rol articulador dentro del sector.

    Sin embargo, es poco usual que los perdedores de elecciones presidenciales asuman ese rol. No lo tuvo Alejandro Guillier (cercano al Partido Radical) tras 2017, ni Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) después del balotaje de 2009.

    Independientemente del resultado, el PC estará más empoderado en el Congreso en el próximo período legislativo. La colectividad pasará de una bancada de 11 integrantes a una de 12 en la Cámara de Diputados. Entre ellos, destaca el exministro y exconvencional Marcos Barraza, por ser cercano a Jara y a la generación sub 50 que ha desafiado el liderazgo de Carmona desde que él asumió la presidencia de la colectividad, tras el fallecimiento de Guillermo Teillier en 2023.

    Sumado a eso, Karol Cariola consiguió un escaño en el Senado, en representación de Valparaíso. Con ella, el PC tendrá tres representantes en la Cámara Alta. Los otros son Núñez y Claudia Pascual.

    “El rol del PC en la Cámara se proyecta con coherencia programática y convicciones claras, lo que nos define con certeza como la bancada de izquierda en el Congreso. Más allá de si somos oficialismo u oposición, nuestro eje será siempre el mismo: defender y ampliar derechos, fortalecer una democracia sustantiva y empujar las transformaciones que Chile necesita (...)”, sostiene la diputada Nathalie Castillo.

    Algo claro es que Carmona y Figueroa se mantendrán a la cabeza del PC hasta que culminen con su periodo, pues el bloque opositor al exdiputado, dicen desde ese mundo, no llegará a proponer adelantar elecciones. Históricamente, nunca se ha interrumpido una conducción política de la colectividad.

